18 junge Leute sagen „Au Revoir“ zum Berufskolleg

Lüdenscheid - Mit rot-weißen Luftballons, die sie vor der Schule steigen ließen, läuteten die Schülerinnen und der Schüler der Klasse EA3 des Schwerpunkts Erziehungswissenschaften am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (GBBK) ihren Abend der Zeugnisvergabe ein.

18 junge Leute feierten am Freitag mit ihren Angehörigen in der Aula der Schule ihr Abitur. Die Klassensprecherinnen Michelle Emde und Julia Voß hießen die Gäste bereits beim Sektempfang vor dem Gebäude am Raithelplatz willkommen und erinnerten in ihrer Rede am späteren Abend an die gute Gemeinschaft, die die Klasse vom ersten Tag an geprägt habe.

Beendet wurde ihre Rede mit einem Flashmob. Für die Lehrer gab es Blumensträuße und Klassenlehrerin Bianca Sasse verabschiedete ihre Schüler mit guten Wünschen für die Zukunft. Diese ließen die Schulzeit am GBBK mit einem Video Revue passieren und verabschiedeten sich mit dem Lied „Au Revoir“, für das sie einen eigenen Text geschrieben hatten, sowie einer Tanzdarbietung von ihrer Schullaufbahn.

Folgende junge Leute haben am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg ihr Abitur mit dem Schwerpunkt Erziehungswissenschaften bestanden: Nadine Blumenrath, Michelle Emde, Anne Gillmann, Semiha Gündogan, Kristina Harin, Laura Hostert, Gina Jungeblodt, Gina Nölle, Maria Ohle, Sina Rohrbach, Wiebke Santen, Melanie Schiffmann, Isabel Thews, Tabita Tienken. Pia Maria Tillmann, Julia Voß, Vivien Waszak und Timo Woeste.