Abiball: 48 Abiturienten der ARG erhalten ihre Zeugnisse

Lüdenscheid - Drei Jahre lang haben sie in der Oberstufe auf diesen Tag hingearbeitet: Am Samstag erhielten 48 Abiturienten der Adolf-Reichwein-Gesamtschule im Rahmen eines feierlichen Abiturballs ihre Zeugnisse.

In den Reden im Festsaal Hohe Steinert stand dementsprechend ein Rückblick auf diese vergangenen drei Jahre im Mittelpunkt. Schulleiter Frank Bisterfeld gratulierte den Abiturienten dazu, das erste große Etappenziel ihres Lebens erreicht zu haben.

Er ließ die turbulenten letzten Wochen an der Gesamtschule Revue passieren und betonte, dass die jungen Leute unsichtbare und sichtbare Spuren hinterlassen hätten – letzteres nicht zuletzt durch das Wandbild, das sie gemeinsam für den Oberstufenflur gestaltet haben.

„Sportabzeichen des Bildungssystems“

Die Jahrgangsstufenleiter Andreas Arens, Hiltrud Fox und Pascal Hopff verglichen die vergangenen drei Jahre mit einem Trainingslager zur Vorbereitung auf das „Sportabzeichen des deutschen Bildungssystems“, wobei die Q1 nicht zuletzt durch die Fahrt nach Italien besonders herausragte.

Für die Schüler begrüßte Maximilian Czaja, einer der Jahrgangsstufensprecher, die Gäste in mehreren Sprachen – symbolisch für diesen Abiturjahrgang: „So viele Sprachen und so viele Kulturen und doch verbindet uns so viel.“

Seitdem sich die jetzigen Abiturienten vor drei Jahren zum ersten Mal als Jahrgang getroffen haben, sei viel passiert. „Wir haben heute das Recht zu feiern – alle die, die über die drei Jahre am Ball geblieben sind.“ Zum Programm des Abends gehörte unter anderem ein Quiz, bei dem Lehrer gegen Schüler antreten mussten.

Für ihre Leistungskurslehrer hatten die Abiturienten Abschiedsgeschenke vorbereitet. Den Höhepunkt und Abschluss des Balls bildete aber die feierliche Zeugnisvergabe am späten Abend – danach schloss sich die After-Party an.

Auszeichnung für die besten Abiturienten

Als beste Abiturienten des Jahrgangs ausgezeichnet wurden: Akin Alkaya und Michael Pfeiffer mit einem Notendurchschnitt von 1,5 sowie Marina Mitakoglou, Kenan Karaaslan und Maximilian Czaja mit einem Durchschnitt von 1,8. Weitere Auszeichnungen beziehungsweise Zertifikate gab es für die Abiturienten, die zusätzlich zu den Abiturprüfungen eine Latein-Prüfung und die CAE-Prüfung für ein Studium an einer englischsprachigen Universität absolviert haben.