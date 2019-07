Es geht los: Abi-Stürme der Gymnasien

Lüdenscheid - Es geht los: Die Abiturienten der Lüdenscheider Gymnasien feiern heute ihren Abi-Sturm. Alles wichtige dazu gibt's hier.

Los ging es heute früh zunächst mit Spielen an den Schulen, bevor die Schulabgänger sich anschließend treffen und gemeinsam in Richtung Rosengarten ziehen.

"Abivengers" lautet das Motto in diesem Jahr bei den Abiturienten am Bergstadt-Gymnasien - entsprechend drehten sich auch die Spiele am Morgen in der Turnhalle um die Rettung der Welt vor dem Bösen.

Die Abiturienten am BGL beginnen ihren Abisturm traditionell mit Spielen in der Sporthalle.#abisturm19 pic.twitter.com/NqPWCQLb45 — Come-on (@comeon_de) 3. Juli 2019

Rap-Battle, Quiz und sportliche Wettbewerbe - Lehrerteams spielten gegeneinander um die Rettung ihres Herrschers Thanos (Schulleiter Dieter Utsch). Wie es sich gehört, konnten sich die "Abivengers" am Ende gegen die Bösewichte durchsetzen.

Gleich werden die Abiturienten in Richtung Staberg ziehen und mit den dortigen Schulabgängern zum Feiern in den Rosengarten ziehen.

Wir berichten weiter.

So war es im vergangenen Jahr

