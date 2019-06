Abi-Party in Lüdenscheid: Wenn "Fancy" läuft, wird's billiger

Weitreichende Sicherheitsvorkehrungen

+ © dpa Iggy Azalea. © dpa

Lüdenscheid - Am 7. Juni findet im Festzentrum Hohe Steinert die erste Stufenparty der Staberger Q1 statt. „Wir haben viel Geld in die Sicherheit investiert“, sagen die Partyplaner, die unschönen Zwischenfällen - wie es sie in den Vorjahren zum Teil gab - vorbeugen wollen. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Neuerungen und besondere Rabattaktionen.