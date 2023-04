Abi-Panne: Das sagen die Lüdenscheider Schulleiter

Von: Olaf Moos

Teilen

Sven Arriens, Leiter der Adolf-Reichwein-Gesamtschule, verbrachte am Dienstag einen unruhigen Tag vor seinem Computerbildschirm. © Carolina Ludwig

Die technische Panne auf der Internet-Seite des NRW-Schulministeriums hat rund 170 Lüdenscheider Abiturienten am Dienstagabend kalt erwischt.

Lüdenscheid - Nach wochen- und monatelangen Vorbereitungen auf die erste der Abi-Klausuren versagte die Download-Funktion, mit der die Schulleiter an die Prüfungsaufgaben gelangen sollten.

Der Chef der Adolf-Reichwein-Gesamtschule am Wehberg, Sven Arriens, berichtet von einem hektischen Arbeitstag. Ab 12 Uhr versuchte seine Oberstufenkoordinatorin im Halbstunden-Takt, den Server des Schulministeriums zu erreichen. Ein Anruf bei der Hotline in Düsseldorf machte noch Hoffnung. Arriens: „Dort hieß es, in den nächsten Stunden sei das Problem behoben.“



Gegen 14.30 Uhr erwischte die zuständige Kollegin dann „ein kleines Zeitfenster“ und schaffte es tatsächlich, die Prüfungsaufgaben runterzuladen. Die Abiturienten am Eulenweg hätten also ihr Leistungskurs-Klausuren im Fach Biologie schreiben können. „Doch die ausgedruckten Aufgaben kamen unter Verschluss.“

Um 20.32 Uhr schließlich gab das Schulministerium die Absage bekannt. Sven Arriens benachrichtigte die 40 betroffenen Abiturienten und das Lehrerkollegium um 21 Uhr online über die Absage.



Der Schulleiter vom Wehberg klingt vergleichsweise gelassen. „Wir sind ja durch den Corona-Modus inzwischen Experten in Sachen Improvisation.“ Aber seine Kolleginnen und Kollegen seien diesmal „schon richtig angesäuert“. Ein komplett neuer Vertretungs- und Aufsichtsplan schreibe sich „ja nicht mal eben in einer Stunde.“



Deutliche Kritik kommt vom Bergstadt-Gymnasium (BGL). Dessen Leiter Dieter Utsch meint: „Wir erwarten von unseren Schülern die termingerechte Abgabe ihrer Arbeit. Kommt die zu spät, bewerten wir das mit Ungenügend.“ Mit Blick auf die Datenpanne in Düsseldorf fügt Utsch hinzu: „Diese Note ist für das Schulministerium jetzt gesetzt.“



Nachdem der Probedownload an der Saarlandstraße am Vormittag noch „völlig problemlos“ gelaufen sei, scheiterten ab mittags alle Versuche, den Server des Ministeriums zu erreichen. Um 18.57 Uhr, so Dieter Utsch, habe es per E-Mail noch geheißen: „Wir sind dran.“ Die Hotline sei nicht zu erreichen gewesen. „Das Zeitfenster, in dem es geklappt hätte, haben wir nicht erwischt.“

Die 60 BGLer, die in Biologie und Chemie Leistungskurs-Klausuren schreiben sollten, wurden am Dienstagabend über die interne Lernplattform sowie auf Twitter oder Instagram benachrichtigt.



Im Schulzentrum Staberg mit Zeppelin- und Geschwister-Scholl-Gymnasium scheiterten ebenfalls alle Versuche, sich die Prüfungsaufgaben online zu besorgen. Betroffen waren dort die Fächer Biologie, Chemie und Physik mit mehr als 70 Abiturienten.



„Scholl“-Chefin Michaela Knaupe will sich über die Ereignisse am Dienstag „in der laufenden Prüfungsphase nicht äußern“. Klar ist hingegen, dass alle Opfer der Düsseldorfer Datenpanne noch am Abend per Mail über die Absage informiert wurden.



So auch am „Zepp“. Dessen Leiter René Jaques übt sich angesichts des technischen Debakels jedoch in Nachsicht gegenüber der Ministerialbürokratie. „Technische Störungen können halt passieren“, so Jaques. Alle „Zeppis“ wussten am Abend Bescheid, keiner ist am Mittwoch im Staberg aufgetaucht.



Till Hafenrichter vom Zeppelin-Gymnasium, Bio-Leistungskurs, sagt: „Ich finde es sehr unangenehm, man hatte doch genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Gleichzeitig zeigt sich, wie unorganisiert und unvorbereitet das Schulsystem im Ganzen ist.“

Er habe jetzt zwei Tage zum Wiederholen, „mit dem Stoff bin ich ja fertig“. Der Großteil der Mitschüler freue sich über die Verschiebung, so der Gymnasiast. „Wir können eigentlich nur drüber lachen, so ein Fehler darf einfach nicht passieren!“