Abi-Note 0,7: Katharina Schmidt aus Lüdenscheid fehlt nur ein Pünktchen

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

Katharina Schmidt am Tag der Zeugnisübergabe: Glücklich und entspannt freut sie sich, ihr Ziel erreicht zu haben. © Fricke

Die Lüdenscheiderin Katharina Schmidt hat ihr Abitur mit einem Notendurchschnitt von 0,7 abgelegt. Jetzt will sie sich ihren Berufswunsch erfüllen.

Lüdenscheid – „Seit ich 13 bin, möchte ich Psychologie studieren und Psychotherapeutin werden.“ Katharina Schmidt weiß, was sie vom Leben will – und mit ihren Traumnoten beim Abitur am Beruflichen Gymnasium Gesundheit des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs in Lüdenscheid hat sich die 19-Jährige eine glänzende Grundlage verschafft: Mit 899 von 900 möglichen Punkten erreichte sie einen Notendurchschnitt von 0,7. Damit ist ihr Ziel, der Studienplatz in Psychologie, in greifbare Nähe gerückt. Auf die Zusage wartet sie zwar noch.

Sie hofft jedoch, dass diese Traum-Abitur-Note, die kaum zu toppen ist, ihr den persönlichen Traum erfüllt: Dann würde sie an ihrer Wunsch-Uni Bochum angenommen. An zweiter Stelle ihrer Bewerbung hat sie Siegen angegeben.

Katharina Schmidt sagt zwar selbst, dass sie überwältigt war, als Klassenlehrerin Anna Fricke ihr das Ergebnis der Abiturprüfungen mit insgesamt 300 Punkten mitteilte – überraschend war es nicht, weil genau das das Ziel war, auf das sie in den vergangenen zwei Jahren hingearbeitet hatte. Aber dass letztlich ein Drittel der Gesamtnote von einer einzigen Prüfung in den vier Abiturfächern abhing, hat sie doch etwas nervös gemacht – nach zwei Schuljahren mit Bestnoten in allen Fächern.

Biologie und Gesundheit als Leistungskurse belegt

Als Leistungskurse hatte die 19-Jährige Biologie und Gesundheit. Mit 599 Punkten aus den Vorzensuren ist Katharina Schmidt in die Abiturprüfungen gestartet. Eine glatte Eins in Mathe (14 statt 15 Punkte für die 1+) im ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 13 hat ihr das perfekte Ergebnis von 900 Punkten verhagelt.

Das Ziel, das sie dabei angetrieben hat, war ihr Berufswunsch, erzählt Katharina Schmidt. Das Fach Psychologie ist zulassungsbeschränkt und werde zudem bei jungen Leuten immer beliebter – also musste ein guter Notendurchschnitt her. Dieses Ziel hat die junge Frau in den vergangenen Jahren mit eiserner Disziplin verfolgt. Die Freude am Lernen und daran, Dinge und Zusammenhänge zu verstehen, hat die Aufgabe erleichtert. Aber ohne einen festen Zeitplan, eine effektive Lernmethode und große Unterstützung ging das nicht.

Um das Wissen in den Kopf zu kriegen, müsse man den Stoff verstehen, erklärt sie. Dass erreicht man nicht mit bloßem Auswendiglernen, und doch bildete genau das die Grundlage für ihre Lernmethode, erklärt Katharina Schmidt. Sie erarbeitete somit eigene digitale Handouts und Lernzettel für den Stoff, lernte ihn damit auswendig und je öfter sie das Gelernte wiederholte, desto mehr verstand sie es. Um das zu schaffen, hat Katharina Schmidt einen festen Tagesablauf eingehalten.

An Schultagen folgten auf den Unterricht das Mittagessen und die Hausaufgaben, in der Regel bis etwa 16, 17 Uhr. Aber bis 18 Uhr war dann noch Zeit für das Erstellen von Lernzetteln oder Auswendiglernen. Am Wochenende ging es weiter im Rhythmus – mit noch anstehenden Hausaufgaben, Handouts oder Auswendiglernen, zunächst bis 14 Uhr. In der heißen Phase vor dem Abi, die für Katharina Schmidt in den Weihnachtsferien angefangen hat, ging's bis 16 Uhr.

Work-Life-Balance war wichtig

Sie hatte auch mal keine Lust, hat ihr selbst gestecktes Pensum dennoch immer durchgezogen. „Man muss wissen, dass man sich auch um sich selbst kümmern muss“, sagt die 19-Jährige. Deshalb hat sie sich immer auch etwas Schönes vorgenommen. Selbst in der stressigsten Phase hat sie sich samstags mit Freunden getroffen und der Sonntag gehörte ihrem Freund. „Der Mensch ist ein Arbeitstier, aber alles hat seine Grenzen.“ Ohne eine „gute Work-Life-Balance“ hilft auch das intensivste Lernen nicht, sagt die angehende Psychologiestudentin: „Dann bleibt nichts im Kopf.“

Ohne die Unterstützung von ihrer Familie und ihrem Freund wäre all das nicht möglich gewesen. „Meine Eltern haben mir den Rücken freigehalten, damit ich meinen Lernplan einhalten konnte.“ Ihr älterer Bruder – er studiert Maschinenbau und hatte auch immer gute Noten – hat ihr seit dem sechsten Schuljahr in Mathe Nachhilfe gegeben. Das war nie ihr Fach: „Die Super-Noten in Mathe musste ich mir aneignen.“

Ihr Freund hat Katharina getröstet, wenn ihr doch mal alles zu viel wurde, und immer Verständnis für ihr Ziel gehabt. Die beiden haben zusammen Abitur gemacht. „Wir haben uns in der zwölften Klasse kennengelernt, und es hat sofort klick gemacht“, erzählt sie. Bis sie ihn getroffen hat, habe sie nicht geglaubt, dass eine Beziehung mit ihrem selbst gesteckten Lernpensum vereinbar sein könnte. Jetzt ist sie stolz, dass sie es hingekriegt hat: „Ich habe mir selbst bewiesen, dass beides geht: viel Lernen und eine tolle Beziehung.“ Dankbar ist sie aber auch ihren Lehrern am Berufskolleg, die sie gefördert und in ihren Zielen bestärkt haben.

Zum Ausgleich mit dem Freund in den Urlaub

Aber Lernen als Hobby, das kommt dann auch für eine wissbegierige junge Frau wie Katharina Schmidt nicht in Frage. Sie liest gerne, trifft sich mit Freunden und engagiert sich ehrenamtlich in der katholischen Kirchengemeinde St. Paulus, zuletzt unter anderem in der Kommunionvorbereitung. Aber auch dort hatte man Verständnis, als sie wegen der Prüfungen keine Zeit hatte. Jetzt dominiert auch bei der zielstrebigen 19-Jährigen erst einmal die Freude und die Erleichterung, dass es vorbei ist.

Sie freut sich auf den gemeinsamen Urlaub mit ihrem Freund, auf mehr Zeit für ihre Freunde und ihre Familie. Aber nicht so wirklich aufs Nichtstun: „Ich mag es nicht, nichts zu tun zu haben.“ So will sie mit einem Ferienjob ein bisschen Geld verdienen, bevor es im Oktober mit dem Studium losgeht. Dann wird wieder ein anderer Wind wehen – denn das Studium will sie natürlich auch mit Bestnoten durchziehen.