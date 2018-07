BGL-Abiturienten feiern rauschenden Ball

Getreu dem Motto des Abiturjahrgangs „Swabirowski – die Diamanten sind geschliffen“ ging es in den Festreden um edle Steine, die erst durch ihren Schliff und später durch die Fassung zu einem vollendeten Schmuckstück werden.

Die Jahrgangsstufenleiter Britta Rademacher, Martina Rafflenbeul und Sebastian Degen analysierten den achtjährigen Schliff in der BGL-Werkstatt und wünschten „eine hochkarätige und strahlende Zukunft.“ „Werden Sie Schmuckstücke dieser Gesellschaft“, sagte Oberstufenkoordinator Tobias Kortner.

Schulleiter Dieter Utsch und Bürgermeister Dieter Dzewas wiesen auf die besonderen Herausforderungen in der Welt hin. Sich für Weltoffenheit und gegen Tendenzen der Abschottung einzusetzen, dafür sei dieser Jahrgang mit Schülern vieler Nationalitäten ein gutes Beispiel, so Dzewas.

+ In der Schützenhalle versammelten sich Abiturienten, Angehörige, Freunde und Lehrer zum festlichen Abiturball. © Bettina Görlitzer

Utsch appellierte daran, den Mut zu haben, sich des eigenen Verstandes zu bedienen und sich auf die Werte der Schulzeit zu besinnen. Viele der Abiturienten hätten sich bereits in vielen Bereichen für die Gemeinschaft engagiert. „Wer wissen will, wie Integration geht, sollte sich unseren Jahrgang ansehen“, betonten die Abiturienten Sebastian Montes de Oca Weiß und Nic Schnippering in ihrer Rede.