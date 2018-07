Staberger und BGLer feiern

Lüdenscheid - Die Staberger Gymnasien und das Bergstadt-Gymnasium feierten in den vergangenen Tagen ihre Abi-Bälle und übergaben die Zeugnisse.

„Ihr seid der Silberstreif am Horizont unserer Gesellschaft.“ So hat Jahrgangsstufenleiter Tillmann Klein die 150 Abiturienten der beiden Staberger Gymnasien genannt, die am Donnerstag beim Festakt im Kulturhaus im Beisein ihrer Angehörigen ihre Zeugnisse erhielten.

Auch Sebastian Wagemeyer, Schulleiter des Zeppelin-Gymnasiums, würdigte in seiner Rede stellvertretend für beide Schulleitungen die außergewöhnlichen Leistungen dieses Jahrgangs.

Einig waren sich beide Redner darin, dass sich das nicht nur auf die schulischen Leistungen bezog – aber auch die sind herausragend: Allein 23 Schüler und Schülerinnen haben in diesem Jahr einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser.

Die Gemeinschaft, die seit der Zusammenführung der Klassen beider Gymnasien in der Oberstufe entstanden sei, würdigten auch die Jahrgangsstufensprecherinnen Melike Ugur (Geschwister-Scholl-Gymnasium) und Leoni Klusmann (Zepp) in ihrer gemeinsamen Abschiedsrede.

Wagemeyer verband seine mitreißende Rede mit einem dringenden Appell an die jungen Leute, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und für Freiheit, die Würde der Menschen und Demokratie zu kämpfen. „Hass, Wut und Angst dürfen nicht unseren Lebensalltag bestimmen“, sagte er angesichts der Entwicklungen in der ganzen Welt.

Als Beispiele nannte er unter anderem den islamistischen Terror, die neuaufkommende Rechte in Europa und den US-Präsidenten, „der alles aus den Fugen reißt, was in Jahrzehnten aufgebaut wurde, dem Werte egal sind.“ Die Europäische Union bleibe trotz aller Schwierigkeiten, „das größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte.“ Sein Appell an die Abiturienten: „Ändert die Welt, sie braucht es.“

Die besten Abiturienten des „Zepp“ sind: Anna Luisa Brode (851 Punkt), Nicolas Niegsch (845 Punkte, Abiturpreis Mathematik der deutschen Mathematiker-Vereinigung), Maria Anna Mavroidopoulou (831 Punkte) mit einem Notendurchschnitt von 1,0; Isabel Leonie David und Johann Wilhelm Rische (Abiturpreis Biologie) mit einem Durchschnitt von 1,1; Felix Alexander Berges (Abiturpreis Philosophie), Konrad Kurt Marcus Brandts (Abiturpreis Physik und Chemie) und Maximilian Schmetzke mit einem Durchschnitt von 1,2; Nesrin Yavuz und Titia Johanna Cosima Grefe mit einem Durchschnitt von 1,3; Felix Klose und Leoni Klusmann mit einem Durchschnitt von 1,4; Sirka Fischer und Ronja Steiling mit einem Durchschnitt von 1,5. Die besten Abiturienten des „Scholl“ sind: Jonas Mayr (863 Punkte), Julius Maximilian Podworny (838 Punkte, Abiturpreis Mathematik und Philosophie) und Carla Freiin von dem Bussche-Kessell (824 Punkte) mit einem Durchschnitt von 1,0; Katharina Johanna Lange von Stocmeier mit einem Durchschnitt von 1,1; Pauline Schulz und Pauline Marie Pritschke mit einem Durchschnitt von 1,2; Pauline Chiara Wagner (Abiturpreis Physik), Nikita Spenst und Barbara Krause mit einem Durchschnitt von 1,4.

+ Auf der Treppe der Schützenhalle ließen die Abiturienten bunte Luftballons steigen. © Jakob Salzmann

Mit einem rauschenden Ball in der festlich geschmückten Schützenhalle verabschiedeten sich am Samstag 150 Abiturienten der Staberger Gymnasien von der Schulzeit.

Gemeinsam mit Angehörigen und Freunden feierten die Abiturienten des Geschwister-Scholl- und Zeppelin-Gymnasiums fröhlich und ausgelassen in einen langen Abend hinein.

Nach der anstrengenden Prüfungszeit der vergangenen Wochen und dem feierlichen Ernst der Zeugnisvergabe fiel bei Tanz und lockerem, zwanglosem Programm alle Anspannung von den jungen Erwachsenen ab.

Ihr Abi-Motto „Abios Amigos – 12 Jahre Fiesta, jetzt gibt’s Fiesta“ setzten sie bei der Feier tatkräftig in die Tat um. Zu zweit marschierten die Abiturienten in die mit roten und orangefarbenen Luftballons üppig geschmückten Schützenhalle ein.

Zur feierlichen Einstimmung in den Abend drehten sie auf dem Tanzparkett ihre Runden. Zu passender Musik, die DJ Dirk Weiland auflegte, stimmten sie mit einem langsamen Walzer, Cha-Cha-Cha, Rumba und Tango auf das spätere Tanzvergnügen der gesamten Schulfamilie ein.

Schüler/Eltern-Tänzen blieb nach guter, alter Tradition ein eigenes Zeitfenster vorbehalten. Bunte Farbtupfer brachten Lucy Haas und Zoë Hirschler, die mit Adeles Song „Turning Tables“ begeisterten, in den Abend ein.

Weitere attraktive Musiknummern hatten Lucas Langbehn (Saxophon) und Luca Reininghaus (Tuba) sowie das von Rainer Zwiefka (Gitarre) begleitete Gesangsduo Tabea Moeser und Carla von dem Bussche-Kessell vorbereitet.

Für Heiterkeit sorgte die Nominierung der besten Beiträge aus der Abi-Zeitung. Unter anderem die witzigste Kategorie wurde mit einem entsprechenden Preis honoriert.

Auch das Quiz, bei dem die Schüler gegen die Lehrer antraten, kam gut an. Federführend für das Gelingen des Balls zeichnete Melike Ugur, Jahrgangssprecherin des Scholl, verantwortlich. Das Büfett steuerte das „Castello“ bei.