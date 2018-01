So können Sie Ihren Weihnachtsbaum entsorgen

Lüdenscheid - Weihnachten ist vorbei, der Dreikönigstag vorüber. In den nächsten Tagen werden in Lüdenscheid tausende Weihnachtsbäume entsorgt. Wer ihn vom STL abholen lassen möchte, muss sich bis zur dritten Januarwoche gedulden.

In der dritten Januarwoche, in der Zeit vom 15. bis zum 19. Januar, erfolgt in diesem Jahr die Abholung der Weihnachtsbäume durch den STL.

Der STL macht ab dem 15. Januar seine übliche Biomüll-Runde durch Lüdenscheid, diesmal mit zwei Fahrzeugen - einem für die Biotonne und einem für die Weihnachtsbäume.

Unabhängig davon besteht die Möglichkeit, anfallenden Grünabfall direkt am STL-Recyclinghof abzugeben. Zu diesen Zeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 16 Uhr.