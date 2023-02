Abfahrt Nord: Task Force berät über die Verkehrsführung der Zukunft

Von: Jan Schmitz, Thomas Machatzke

Abfahrt Nord: Task Force berät über die Verkehrsführung der Zukunft. © Cedric Nougrigat

Es geht voran an der Autobahn-Anschlussstelle Nord der A45: Hier hatte die Autobahn GmbH zuletzt die Verkehrsführung geändert, weil die in Mitleidenschaft gezogene Fahrbahndecke im Bereich der normalen Ausfahrt hatte saniert werden müssen.

Lüdenscheid – „Die Arbeiten an der Sanierung der Abfahrt Lüdenscheid-Nord sind beinahe abgeschlossen“, stellt Pressesprecherin Susanne Schlenga auf Anfrage für die Autobahn GmbH fest.



Ob der Verkehr indes schon bald wieder über die westliche Seite der Ausfahrt abfließen wird in Richtung Schalksmühle und Lüdenscheid, das ist noch offen. „Ob und wann die Abfahrt wieder genutzt wird, steht noch nicht fest“, erklärt Schlenga weiter, „es gibt Überlegungen, den Verkehr in der derzeitigen Verkehrsführung zu belassen. Mit der Einführung des ‘Linksabiegers’ auch an der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord ist es gelungen, den Stau vermehrt auf der Autobahn zu halten und so den Verkehrsfluss in Lüdenscheid zu verbessern.“



Mit anderen Worten: Die Autobahn GmbH ist der Meinung, in der Not eine letztlich besser praktikable Lösung gefunden zu haben. Die endgültige Entscheidung, so Schlenga, werde unter anderem in der Task Force Verkehr getroffen. Diese Task Force tagt in regelmäßigen Abständen mit Vertretern von Autobahn GmbH, Straßen.NRW, Kommunen und auch Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.



Nicht alles indes spricht dafür, die Verkehrsführung beizubehalten. Zur Erinnerung: Derzeit läuft der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über die Rampe Richtung Dortmund und den Kreisverkehr. Schon nach wenigen Wochen sind die Spuren der erhöhten Verkehrsbelastung auf dem Teilstück zu sehen. – auch auf dem Brückenbauwerk der L692, das die A45 bogenartig überspannt. Geplant und ausgelegt ist die Brücke, die sich in der Zuständigkeit der Autobahn GmbH befindet, für deutlich geringere Verkehrsmengen, insbesondere beim Schwerverkehr.

Bei der letzten Brückenprüfung bekam die L692-Brücke die Zustandsnote 2,7 („ausreichender Zustand“). Das war allerdings vor der Umleitung des gesamten Autobahnverkehrs auf die Brücke, darunter täglich mehrere tausend Lkw und noch einmal doppelt so viele wie vor der Sperrung der westlichen Auffahrt (Fahrtrichtung Frankfurt). Insofern wird man am Ende wohl abwägen müssen, was den Ausschlag gibt: der allgemeine Verkehrsfluss oder doch die Schonung der Brücke. Man wird sehen.

