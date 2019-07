Abenteuer ihres Lebens: Drei Männer und ein Mercedes für 500 Euro

Lüdenscheid - Zusammen Urlaub machen Fabian Fache, Marvin Urban und Felix Wortmann bereits seit zehn Jahren. In diesem Jahr haben sich die drei Freunde für ihre gemeinsame Zeit etwas Besonderes ausgedacht – sie machen bei der „Pothole Rodeo Challenge – Balkan-Express durch Osteuropa“ mit. Statt am Strand zu liegen, fahren sie mit einem 21 Jahre alten Mercedes, der entsprechend der Rallye-Vorschriften nicht mehr als 500 Euro gekostet hat, kreuz und quer durch den Balkan.

„Zehn Tage – elf Länder – vier Meere – drei Gebirge“ lautet die Devise der außergewöhnlichen Rallye. Die Idee, sich auf die abenteuerliche Rundreise einzulassen, hatte Felix Wortmann. „Ich wollte einmal etwas Verrücktes machen“, erzählt er. Bei der Suche danach sei er über die Rallye gestolpert, bei der es nicht nur um das Abenteuer und den Fahrspaß, sondern auch um das Sammeln von Spendengeldern für wohltätige Zwecke geht – in diesem Fall für ein Waisenheim in Albanien und „Die Muschel“.

Seine beiden Freunde zum Mitmachen zu bewegen, fiel nicht schwer. Den Wagen – einen Mercedes C180 W202 – kauften die drei Lüdenscheider privat in Halver. Derzeit sind sie dabei, ihn für die Rallye fit zu machen und technische Mängel zu beseitigen. Dass sie dafür die Hebebühne der Firma Weidmann und Wortmann nutzen können, kommt ihnen mehr als gelegen.

Mithilfe der Mitarbeiter konnten sie bereits diverse Mängel beseitigen. Unter anderem bauten sie neue Federn und Stoßdämpfer in ihren alten Mercedes, der bereits 250 000 Kilometer „auf dem Buckel“ hat, ein. „Die Familien ziehen alle mit“, zeigen sich Felix Wortmann, dessen Vater einen Stellplatz und Reparaturmöglichkeiten in seinem Betrieb zur Verfügung stellt, und seine Freunde Marvin Urban und Fabian Fache dankbar für vielfach erfahrene Unterstützung.

Mit der Startnummer 309 gehen die jungen Lüdenscheider am 23. August in Graz als eines der Teams mit der weitesten Anreise an den Start. Allein bis dorthin haben sie bereits knapp 1000 Kilometer zu bewältigen. „Insgesamt sind es 6200 Kilometer“, berichten die 25- und 26-Jährigen.

Sammeln von Spendengeldern

Von Österreich geht’s nach Ungarn, Rumänien und Bulgarien, von der Schwarzmeerküste weiter nach Griechenland und Mazedonien – und zuletzt nach Albanien, durch den Kosovo, Montenegreo, Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Das Ziel der Tour, bei der es nicht um Geschwindigkeit, sondern einzig und allein ums „Durchkommen“ auf Straßen unterschiedlichster Art und das Gemeinschaftserleben geht, ist Zadar in Kroatien.

Die von Österreichern organisierte Tour ist mittlerweile so beliebt, dass die drei Lüdenscheider erst in einer dritten Tourrunde überhaupt einen Platz erhielten. Mit 75 anderen Teams wagen sie das Abenteuer. Nicht allein, sondern im Konvoi mit anderen Teams wollen sie sich bis ins Ziel „durchschlagen“.

Für kleine Pannen unterwegs fühlen sich die beiden Feinwerkmechaniker Felix Wortmann und Marvin Urban sowie Kaufmann Fabian Fache, der für alles Organisatorische zuständig ist, gerüstet. Im Zweifel, so hoffen die drei Freunde, helfen die anderen Teams.

Für das Waisenheim in Albanien – Vorschlag der Veranstalter – sammeln sie bereits fleißig Spenden. „Jeder, der spendet, bekommt die Möglichkeit, sich auf dem Fahrzeug zu verewigen.“ Entsprechend bunt durch Aufkleber und Unterschriften soll das Fahrzeug am Ende sein. Familie, Freunde, Bekannte und befreundete Unternehmen hat sich das Trio ins Boot geholt, damit die Spendensumme möglichst hoch ausfällt. „Wir nehmen auch Sachspenden und Spielzeug mit.“

Um den Bezug zu Lüdenscheid herzustellen, soll als heimisches Projekt zudem die Kinder- und Jugendtrauergruppe „Die Muschel“ unterstützt werden. Auf der Crowdfunding-Plattform gofundme haben die drei Lüdenscheider eigens eine Seite (team309_potholerodeo) eingerichtet, um Spenden zu sammeln und für strahlende Kinderaugen sorgen zu können.