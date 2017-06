„Abenteuer Gesundheitsabitur“ geschafft

Die erfolgreichen Gesundheits-Abiturientinnen (plus ein Abiturient) des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs. Foto: Othlinghaus

Lüdenscheid - Es ist geschafft! Insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler der Klasse GA3, Schwerpunkt Gesundheitswissenschaften, des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs haben ihr Abitur in der Tasche.

Im Rahmen ihres Abiballs in der Mensa des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs nahmen die Jugendlichen am Samstag ihre Zeugnisse aus den Händen von Klassenlehrerin Dr. Eva-Maria Zayc-Schmidt entgegen. Schulleiterin Ursula Wortmann-Mielke konnte an diesem Abend aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein.

„Bei der Klasse GA3 handelte es sich um den ersten Abiturjahrgang mit Schwerpunkt Gesundheitswissenschaften“, erklärte Eva-Maria Zayc-Schmidt. „Umso erfreulicher ist es, dass 18 Schülerinnen und ein Schüler eine so hohe Leistungsbereitschaft gezeigt und sich vieles in Eigeninitiative selbst erarbeitet haben.“

Zwischendurch sei zwar die Angst bei vielen vor dem „Abenteuer Gesundheitsabitur“ angestiegen, doch letztlich hätten sich alle Schüler auf die Lernangebote eingelassen und das Abitur mit „durchweg prima Ergebnissen“ bestanden. Alle 19 Jugendlichen würden nun „wichtige Player im Gesundheitssystem“ werden

. „Doch bei so qualifizierten und motivierten jungen Menschen brauchen wir keine Angst mehr vor Krankheiten zu haben“, schloss die Klassenlehrerin ihren Vortrag.

Folgende Jugendliche konnten sich über ihr bestandenes Abitur freuen: Anna Appelbaum, Mareike Bott, Annette Martens, Aphrodite Theologou, Denise Heuser, Linda Stute, Carolin Mödden, Melissa Hundt, Sharice Oberschör, Sophie Grießenbruch, Julia Ottlik, Lara Fellenberg, Alexander Schröder, Wiebke Saß, Aylin Bogali, Regina Schutz, Anna Zeuner, Patrycja Nowicka und Famke Geitzenauer.

Im Anschluss an die Zeugnisübergabe, ein gemeinsames Abendessen mit den Lehrern und Familienangehörigen sowie eine Ansprache der beiden Schülerinnen Anna Appelbaum und Aphrodite Theologou folgte ein buntes Unterhaltungsprogramm.