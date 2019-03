Bläulich schimmernde Chemikalie entdeckt: ABC-Einsatz!

[Update, 13.28 Uhr] Lüdenscheid - ABC-Einsatz an der Talstraße: Auf einem Industriegelände war eine bläulich schimmernde Chemikalie entdeckt worden.

Am Freitagmittag fielen den aufmerksamen Mitarbeitern eines metallverarbeitenden Betriebs an der Talstraße in Lüdenscheid farbige Schlieren in Pfützen auf, die vom benachbarten Grundstück eines Aludruckgusswerkes zu kommen schienen. Kurzerhand alarmierten sie die Feuerwehr.

Die konnte zunächst nur feststellen, daß die Chemikalie tatsächlich vom Nachbargelände kommt, wohl aber schon abtransportiert wurde. Ein dazu passender Behälter fand sich nicht. Gemeinsam mit einem Vertreter der Unteren Wasserbehörde sowie der Polizei gelang es dann, die Herkunft zu klären.

Nach Schnelltests konnte Entwarnung gegeben werden: Offensichtlich handelte es sich und ein Abfallprodukt der Metallverarbeitung, möglicherweise um eine Art Kühlflüssigkeit. Von ihr geht nach Überzeugung der Fachleute keine Gefahr aus, zumal keine nennenswerten Menge davon in die über das Gelände fließende Elspe liefen.

Nun muss zwar gewährleistet werden, daß die ausgetretenen Mengen mit geeigneten Bindemitteln aufgenommen werden, darüber hinaus ist die Angelegenheit erledigt.

