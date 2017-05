Abba-Show im Dahlmann-Saal

Lüdenscheid. Plateau-Schuhe und schrille Kostüme waren das Markenzeichen von Abba. Diese Tradition bringt 35 Jahre nachdem sich die schwedische Supergroup offiziell aufgelöst hat und 45 Jahre nach deren Gründung die Show von Abba-Review wieder auf die Bühne.

In Lüdenscheid konnte die Band schon diverse Male bei Dahlmann oder auch bei den Donnerstag-Open-Airs im Rosengarten zeigen, warum sie in Deutschland so beliebt sind. Der Vorverkauf für das Konzert am Samstag, 10. Juni, bei Dahlmann hat bereits begonnen.

Häufig haben Gruppen versucht, Abba zu kopieren - meist mit mittelmäßigem Erfolg. Mit Perücken und Playbacks lässt sich keine authentische ABBA-Show spielen, heißt es seitens des Veranstalters: „Bei Abba-Review meint das Publikum, Agnetha, Björn, Benny und Frida stünden tatsächlich wieder auf der Bühne. Mit viel Hingabe wird das Tribute-Projekt der schwedischen Kultband bis in die Details gerecht.“

Publikumsnah stehen die Musiker nach dem Konzert den Fans Rede und Antwort, schreiben Autogramme und Widmungen und hinterlassen so einen ganz persönlichen Eindruck.

Los geht es um 21 Uhr – Einlass ist ab 20 Uhr. Sowohl Steh- als auch Sitzplätze stehen zur Verfügung. Stehplätze kosten im Vorverkauf 15 Euro pro Gebühr und 18 Euro an der Abendkasse, Sitzplätze 20 Euro plus Gebühr im Vorverkauf und abends 25 Euro. Erhältlich sind die Karten bei Dahlmann und im LN-Ticketshop sowie in den Geschäftsstellen des MZV oder über CTS/Eventim und online über info@gaststaette-dahlmann.de.