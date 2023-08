Ab morgen: Sieben Baustellen an der Kreishaus-Kreuzung in Lüdenscheid

Bis zum 27. Oktober soll der barrierefreie Ausbau der Kreishaus-Kreuzung abgeschlossen sein. © Cornelius Popovici

Die drei Fußgängerüberwege an der Kreishaus-Kreuzung werden barrierefrei: Ab Montag, 28. August, werden nacheinander an insgesamt sieben Stellen sogenannte taktile Bodenbeläge eingebaut, die blinden und sehbehinderten Menschen die Orientierung erleichtern sollen.

Lüdenscheid – Die voraussichtlich neunwöchige Bauphase in dem wichtigen Knotenpunkt soll lediglich geringfügige Auswirkungen auf den Verkehr haben, kündigt der Fachdienst Bauservice der Stadt an.

Zunächst werde der Fußgängerüberweg, der vom Kreishaus über die Heedfelder Straße zum Kfz-Kennzeichen-Service führt, barrierefrei ausgebaut. Das geschehe in drei Schritten: Als erstes werde der Wartebereich rund um den Ampelmast, der vor dem Kreishaus steht, mit taktilen Belägen versehen. Dann gehe es mit dem Einbau der Bodenelemente auf der Mittelinsel und schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite weiter.

Nach diesem Muster werde anschließend der über die Rahmedestraße führende Überweg inklusive Mittelinsel barrierefrei ausgebaut. Die siebte und letzte Baustelle betreffe schließlich die Fußgänger-Querung der Zufahrt zum Kreishaus-Parkplatz und hier den vor dem Verwaltungsgebäude befindlichen Ampelmasten. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite müssten die taktilen Beläge in einem letzten Schritt lediglich aufgeklebt werden.

Einzelne Fahrspuren werden gesperrt

Für die Arbeiten müssen zwar einzelne Fahrspuren gesperrt werden. Der Verkehr könne an der Kreuzung aber an den einzelnen Baustellen vorbei in alle Richtungen fließen. Für Fußgänger werde im jeweiligen Baustellenbereich ein Notweg eingerichtet und mit Bordsteinrampen versehen. Diese ermöglichten auch Menschen, die beispielsweise auf Gehhilfen oder Rollstühle angewiesen sind, die Nutzung des jeweiligen Notweges. Bis zum 27. Oktober soll der barrierefreie Ausbau der Kreishaus-Kreuzung abgeschlossen sein.