„Geplante Instandsetzungsmaßnahmen“: Zusätzliche Sperrung auf der A45

Von: Stefan Herholz

Die A45 bei Lüdenscheid ist seit mehr als einem Jahr gesperrt. In der kommenden Woche kommt eine weitere temporäre Sperrung zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord hinzu - wegen der Talbrücke Brunsbecke.

Hagen. Die Betongleitwände auf der Talbrücke Brunsbecke im Verlauf der A45 in Hagen (NRW) werden in der kommenden Woche verschoben. Das teilt die Autobahn Westfalen GmbH am Donnerstag mit. Aus diesem Grund wird die Fahrtrichtung Frankfurt von Dienstagmorgen (2. Mai) ab 7 Uhr für 24 Stunden gesperrt, im Anschluss die Gegenrichtung voraussichtlich für 36 Stunden bis Donnerstagabend (4. Mai) um 18 Uhr.

A45-Brücke soll im Bereich der „Kragarme“ entlastet werden

Die Betonwände werden nach Angaben der Autobahn GmbH sowohl außen als auch in der Mitte um einen Meter jeweils nach innen zum Mittelstreifen der A45 verschoben. Damit sollen die Ränder der Brücke im Bereich der „Kragarme“ für geplante Instandsetzungsarbeiten entlastet werden.

Der Verkehr könne nach der Aktion weiter auf zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung fließen. Im Sommer will die Autobahn Westfalen mit der Verstärkung der Brücke beginnen.

Die A45 sorgt seit vielen Monaten für Probleme. Mit einem Großaufgebot an Beamten hat die Polizei daher auch am Mittwoch im Zusammenhang mit der A45-Sperrung erneut Schwerpunktkontrollen vorgenommen. Grund ist die Sperrung aufgrund der maroden Rahmedetalbrücke, deren Sprengung schon vorbereitet ist.