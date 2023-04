A45: Vorbereitung für die Sprengung der Rahmedetalbrücke

50 Wohneinheiten werden evakuiert

+ © Cornelius Popovici Das Fallbett wächst auf Höhe der Altenaer Straße: Die Vorbereitungen für die Sprengung am 7. Mai liegen derzeit vollauf im Plan. Auch die Seecontainer sind inzwischen komplett gestellt. © Cornelius Popovici

Der Tag der Tage rückt näher, und neben der punktuellen Nervosität und Spannung steigt auch die Vorfreude. Am 7. Mai soll die Talbrücke Rahmede, die inzwischen viel mehr ist für den Lüdenscheider als nur eine Talbrücke, fallen.

Lüdenscheid – „Wir freuen uns jetzt ganz einfach auf die Sprengung“, stellte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer am Montag im Rat der Stadt fest und kündigte an, sich die Sprengung selbst auf dem Bahnhofsgelände neben dem Mamanuca-Strand beim Public Viewing ansehen zu wollen. Dorthin lud er bei der Ratssitzung auch die übrigen Mitglieder des Rates ein.

Es gibt auch andere Plätze, an denen sich die Prominenz treffen wird. Oberhalb der Kirche Oberrahmede wird es eine Wiese geben mit freiem Blick auf die marode Brücke. Hier wird die Autobahn GmbH einen Bereich einrichten, der auch als VIP-Zone dienen dürfte. „Von dort aus wird wahrscheinlich der Bundesverkehrsminister Volker Wissing die Sprengung anschauen“, stellte Wagemeyer am Montag fest. Der Bürgermeister ging zudem davon aus, dass auch Vertreter des Landesministeriums am 7. Mai in Lüdenscheid vor Ort sein werden. Klar ist jedenfalls: Mit dem Personenkreis, der bisher an den Spitzengesprächen teilgenommen hat, wird es am 7. Mai in Lüdenscheid auch eine Zusammenkunft mit Volker Wissing geben. „Zu welcher Zeit und an welchem Ort, das wird im Moment noch vom Bundesministerium geklärt“, stellte Wagemeyer fest.



Der Bürgermeister ist guter Dinge, dass bis zum Sprengtermin alles glatt laufen wird. Mit Blick auf die Sperrung der Altenaer Straße stellte er am Montag fest: „Das Chaos ist ausgeblieben. Wir haben bisher auch eher wenige Anrufe und E-Mails bekommen. Das mobile Bürgerbüro am Dickenberg wird angenommen. Das läuft gut.“ Auch die Bauarbeiten zur Vorbereitung der Sprengung befinden sich im Zeitplan. Die Seecontainer, die die umliegenden Gebäude schützen sollen, seien inzwischen komplett gestellt. Der Lückenschluss im Bereich der Altenaer Straße ist damit vollzogen. Sie ist auch faktisch komplett dicht.



A45: Vorbereitung für die Sprengung der Rahmedetalbrücke

Was derzeit sehr konkret von den Verantwortlichen geplant wird, das ist die Evakuierung für den Tag der Sprengung. Auch wenn die Brücke punktgenau auf ihrem Umriss landen soll und alle Vorkehrungen getroffen worden sind, damit alles glatt verläuft, müssen aus Sicherheitsgründen 50 Wohneinheiten evakuiert werden im Bereich der Brücke. „Dies wird in Teilen auch mit Hilfe eines RTW geschehen müssen“, erklärte Wagemeyer. Die Vorbereitungen dafür laufen.



Und nicht nur die: Beim Lkw-Durchfahrtsverbot ließ sich die Stadt am Montag in die Karten schauen. Dass in Brügge nun auch das Verbot und zudem Tempo 30 angeordnet werden soll, ist in diesem Kontext durchaus als Durchbruch zu werten, weil die Stadt Lüdenscheid nun das Verbot anordnen kann, ohne heftige Verlagerungseffekte im Volmetal und damit auch auf der Talstraße und hin zur Auffahrt Lüdenscheid-Süd befürchten zu müssen. Selbst wenn im übrigen Volmetal kein Lkw-Durchfahrtsverbot angeordnet wird, ist diese Strecke damit für den Transitverkehr praktisch nicht mehr attraktiv. Der dürfte sich nun seinen Weg weiträumig suchen – oder von Meinerzhagen kommend über Kierspe, Halver und Breckerfeld nach Hagen. Diese Möglichkeit bleibt auf der Nord-Süd-Route weiterhin, weil hier keine Verbote geplant sind. Die Strecke zwischen Breckerfeld und Hagen ist wieder offen.



Für den Standort Brügge stellte Gordan Dudas am Montag die berechtigte Frage, ob für die Kreuzung Volmestraße/Lösenbacher Landstraße, für die seit geraumer Zeit eine Ampelanlage angekündigt ist, die Straßen.NRW aber bis heute nicht umgesetzt hat, dann überhaupt noch eine Ampel nötig sei. Sebastian Wagemeyer entgegnete, dass diese Ampel trotzdem geplant sei.



Apropos Tempo 30: Auf der Bedarfsumleitung Im Grund gibt’s das bereits. Der Wunsch der Anwohner, dort eine feste oder öfter mal eine mobile Blitzstation aufzubauen, ist bisher nicht erfüllt worden. Weshalb dies bisher nicht klappt, dafür gab’s auf verschiedene Anfragen am Montag im Rat keine Antwort, die man als schlüssig oder zufriedenstellend hätte werten dürfen.