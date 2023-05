A45-Verkehr hautnah: Der Petitionsausschuss des Bundestags in Lüdenscheid

Talbrücke Rahmede

+ © Thomas Machatzke Sieben Bundestagsabgeordnete auf der Verkehrsinsel an der Bedarfsumleitung: Manfred Todtenhausen, Florian Müller, Martina Englhardt-Kopf, Axel Echeverria, Anja Liebert, Nezahat Baradari und Dirk Brandes (von links) besuchten Lüdenscheid. Eine Seltenheit. Für die meisten Mitglieder des Ausschusses war es der erste Ortstermin in dieser Funktion. © Thomas Machatzke

Der Petitionsausschuss des Bundestags in Lüdenscheid: Zwischen Mercure-Hotel, Lennestraße und Brückenbaustelle zeigen sich die sieben Abgeordneten sehr beeindruckt.

Lüdenscheid – Es gibt immer neue Premieren, auch noch nach mehr als 17 Monaten Brückensperrung. Sieben Abgeordnete des Bundestags auf einen Streich auf jener Kreuzung Lennestraße/Altenaer Straße, die ein Sinnbild fürs Infrastrukturversagen im Land ist: Das war am Dienstagmorgen ein Novum. Und die Gäste aus Berlin – ja, sie waren beeindruckt.



Axel Echeverria (SPD) als Leiter der Delegation, Martina Englhardt-Kopf (CSU), Anja Liebert (Grüne), Manfred Todtenhausen (FDP) und Dirk Brandes (AfD) vertraten den Petitionsausschuss des Bundestags beim Ortstermin in Lüdenscheid. Dazu kamen die Abgeordneten der Region, Nezahat Baradari (SPD) und Florian Müller (CDU), aber auch Vertreter von Stadt, Kreis, Autobahn GmbH und BMDV. Gekommen waren sie alle nach einer Petition, die der Lüdenscheider Klaus Fleczok am 26. Mai 2022 initiiert hatte. Und nun, am Tag des hohen Besuchs? Da fehlte Fleczok: Fahrradunfall. Während im Mercure-Hotel in großer Runde die Probleme der Stadt und Region nach der Brückensperrung diskutiert wurden, wurde Fleczok im Krankenhaus operiert. Armbruch. Bitter.



Im Mercure-Hotel hatten nicht nur Anwohner, Wirtschaft und Pflegedienste ihr Klagelied angestimmt. Besonders beeindruckt waren die Gäste von den Schilderungen einer Schülergruppe des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Die hatte von all den Einschränkungen berichtet, die man wie eine „Fortsetzung der Corona-Quarantäne“ erlebe. Freunde treffen, zum Sport kommen – alles schwierig. Sie hatten klar gemacht: Am liebsten würden sie schnell weg aus dieser Stadt. Was für eine Botschaft!



A45-Verkehr hautnah: Der Petitionsausschuss des Bundestags in Lüdenscheid

Wie indes kann der Petitionsausschuss Abhilfe schaffen, da Tempobeschränkungen und Lkw-Durchfahrtsverbot auf dem Weg sind? „Der Ausschuss kann Leute an einen Tisch holen, Institutionen vernetzen und Druck machen“, stellte der Wittener SPD-Mann Echeverria recht allgemein fest. Druck machen, dass die Brücke so schnell gebaut werden soll wie nur möglich – das ist nicht neu. Die aus der Oberpfalz angereiste Englhardt-Kopf (CSU) forderte einen klaren Zeitplan ein, den man auch überwachen müsse.

„Jeder Tag weniger ist wichtig. Diese Situation kann man vielleicht eine Zeit aushalten, aber nicht jahrelang“, konstatierte sie direkt an der Bedarfsumleitung und forderte, dass man auch noch einmal die Verkehrsströme anschauen müsse, ob man hier noch weiter optimieren könne, gerade beim Verkehr, der nicht zum Ziel- und Quellverkehr zählt.

+ Die Mitglieder des Petitionsausschusses, hier Martina Englhardt-Kopf, gaben direkt vor Ort an der Lennestraße ihre Statements ab. © Thomas Machatzke

Die Stoßrichtung: Auch wenn das Lkw-Durchfahrtsverbot nun kommt, wäre es gut, wenn sich Berlin mit der Gesetzeslage für Bedarfsumleitungen befassen würde. Dies forderten auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und Landrat Marco Voge in ungewohnter Einmütigkeit im Mercure-Hotel ein. Echeverria wollte dies auch nicht ausschließen. „Wir im Bundestag können Gesetze ändern“, erklärte er: „Wenn der Petitionsausschuss zu dem Schluss kommt, dass dies sinnvoll ist, kann er den Verkehrsminister auffordern, tätig zu werden.“

Aber nicht nur die Gesetzeslage kann eine Stoßrichtung sein. Auch Hilfen für die Region mahnten Florian Müller und Nezahat Baradari an. All diese Dinge sollen Rückenwind bekommen, wenn es die Petition ins Plenum des Bundestags schafft. Eine Chance sollte sie haben – in Lüdenscheid zeigten sich alle Gäste zuversichtlich, dass es bei der Abstimmung im Petitionsausschuss ein einstimmiges Votum geben dürfte. Fraktionsübergreifend hat man Notiz genommen von den Problemen.

+ Bürgermeister Sebastian Wagemeyer führte die Abgeordneten an die Kreuzung. © Thomas Machatzke

So war für Florian Müller ein Ziel erreicht: Die Lüdenscheider Probleme, sie sollten ein gutes Stück mehr als bisher in der Mitte des Parlaments angekommen sein nach der Rückkehr der Brückengäste in die Bundeshauptstadt.

So könnte es mit der Petition weitergehen

Über das Erlebte in Lüdenscheid soll am nächsten Mittwoch im Petitionsausschuss in Berlin (8 Uhr) gesprochen werden.

Danach schließt sich ein weiterer Termin mit den Berichterstattern an, ehe die Petition von Klaus Fleczok dann offiziell auf die Tagesordnung des Ausschusses gelangt und abgestimmt wird.

Nur wenn alle Ausschussmitglieder dafür stimmen, wird es die Petition ins Plenum des Bundestags schaffen.

Von den bis zur 15 000 Petitionen eines Jahres schaffen es eine gute Handvoll bis in den Bundestag. Es wäre ein großer Erfolg für Klaus Fleczok. Der

Ausschuss kann überdies Inhalte zur Berücksichtigung an die Bundesregierung herantragen, zum Beispiel also auch ans BMDV.