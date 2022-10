A45- und B54-Sperrung: Das sagt Straßen.NRW zur gestiegenen Verkehrslast

Von: Thomas Machatzke

Lange Rückstaus im Oedenthal: Seit der Sperrung der Volmestraße ist dieses Bild keine Seltenheit. Viele Verkehrsteilnehmer weichen über diese Strecke aus. © Cornelius Popovici

Die Sperrung der Volmestraße zwischen Schalksmühle und Brügge hat viele Aspekte. Nebenstrecken werden zu Hauptstrecken, und lädierte Brücken dürfen nicht mehr so lädiert behandelt werden.

Lüdenscheid – Dass man, aus Brügge kommend, bis direkt vor den Baustellenbereich fahren und dann durch das Oedenthal auf die Heedfelder Straße und weiter nach Schalksmühle fahren kann: Es ist eine Option, die offensichtlich vermehrt gewählt wird. So ist es seit der Sperrung im Oedenthal vor der Ampel zur Heedfelder Straße zu langen Staus gekommen. Auch der ohnehin zwischen Heerwiese und Autobahn-Auffahrt Nord sehr schleppend fließende Verkehr wird zusätzlich belastet.



„Wenn nun vermehrt der Verkehr durchs Oedenthal fließt, dann ist das etwas, auf das wir keinen Einfluss haben“, sagt Straßen.NRW-Pressesprecher Andreas Berg: „Die Verkehrsteilnehmer suchen sich ihren Weg. Wer durchs enge Oedenthal fährt, weiß, dass er damit rechnen muss, dass es an der Ampelanlage einen Rückstau gibt.“ Berg verweist darauf, dass Straßen.NRW andere Routen als offizielle Umleitungsstrecken ausgewiesen hat.



Eine dieser Ausweichstrecken ist das Hälvertal – und anschließend der Weg über Ostendorf nach Brügge. Auf diesem Weg liegt auch die B 229-Brücke über den Eisenbahnschienen in Brügge.



Zur Erinnerung: Seit Februar gilt auf dieser Brücke eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h und außerdem ein Abstandsgebot für Lkw von 20 Metern. Grund für diese beiden Maßnahmen war eine Einordnung der Brücke in die fünfte und damit schlechteste Stufe des Traglastindexes. Der Traglastindex als Brückenkennwert bewertet die strukturellen Eigenschaften eines Tragwerks, die maßgeblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Brücke haben.



Die Brücke also ist mithin in keinem guten Zustand, muss aber nun für die sieben Wochen der Sperrung einen deutlich erhöhten Schwerlastverkehr ertragen. Ist das vernünftig? „Der Umleitungsverkehr hat keine großen negativen Auswirkungen, ist nicht gefährlich für die Brücke“, sagt Andreas Berg: „Wenn das so wäre, hätten wir diese Strecke nicht als Umleitung ausgegeben.“ Gut dürfte die zusätzliche Last indes auch nicht sein. Berg stellt fest: „Irgendwann wird man diese Brücke ohnehin neu bauen müssen.“