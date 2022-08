A45-Umleitungsverkehr: Wissing ordnet Prüfung sämtlicher Anregungen an

Von: Thomas Machatzke

Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing will alle Vorschläge prüfen. © Cedric Nougrigat

Gibt es Hoffnung für den A45-Umleitungsverkehr? Bundesminister Dr. Volker Wissing hat nach seinem Besuch in Lüdenscheid nun die Prüfung sämtlicher Anregungen angeordnet.

Lüdenscheid – Als Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing am Mittwochvormittag im Morgen-Magazin von ARD und ZDF zum aktuellen Niedrigwasser im Rhein und anderen Flüssen Rede und Antwort stand, überraschte der FDP-Politiker in diesem Kontext mit einem kleinen Ausflug zu einer anderen Baustelle seines Fachressorts.

Wissing sprach die generelle Brückenproblematik und Autobahninfrastruktur an. Und er sagte in diesem Kontext: „Ich weiß, wie sehr die Lüdenscheider im Moment leiden!“ Das kam unverhofft, und war doch irgendwie eine Botschaft. Der Besuch in der Bergstadt hat Eindruck hinterlassen beim Minister.



Auch zur Anforderung der Ideen und Konzepte aus dem Bürgergespräch – das Ministerium hatte am Montag den Lüdenscheider Unternehmer Guido Schulte um das Zur-Verfügung-Stellen seines Konzeptes gebeten (wir berichteten) – nahm der Bundesverkehrsminister auf Anfrage Stellung. „Ich nehme die Sorgen der Menschen um die Entwicklung in Lüdenscheid sehr ernst. Deshalb war es mir auch sehr wichtig, mir vor Ort ein Bild zu machen und mich mit Bürgerinnen und Bürgern und mit Vertretern von Stadt, Politik und Wirtschaft intensiv auszutauschen“, stellte Wissing fest, „ich danke allen, die mir am 11. August offen und konstruktiv ihre persönliche Lage geschildert haben. Das hat mich sehr bewegt, ich habe die intensiven Eindrücke wie auch die Vorschläge und Forderungen mitgenommen. Lüdenscheid braucht eine klare Perspektive und konkrete Hilfe. Ich habe daher angeordnet, sämtliche Anregungen, die die Verkehrssituation weiter verbessern könnten, eingehend zu prüfen und wirksame Vorschläge zügig umzusetzen.“



Erklärtes Ziel, so sein Ministerium, sei es, die bestehende Talbrücke Rahmede im Zuge der A 45 bei Lüdenscheid schnellstmöglich durch einen Neubau zu ersetzen und die Durchgängigkeit der Sauerlandlinie zügig wiederherzustellen. Dazu habe sich Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing am 11. August 2022 in Lüdenscheid ein Bild von den laufenden Planungen und Bauvorbereitungen zum Bau einer neuen Talbrücke Rahmede gemacht und sich intensiv mit Vertretern der Stadt und der Wirtschaft sowie mit den Bürgerinnen und Bürgern zur aktuellen Situation in Lüdenscheid ausgetauscht.



Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr untersuche momentan zusammen mit der Autobahn GmbH des Bundes, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Lüdenscheid mögliche Steuerungs- und Hilfsmaßnahmen. Auch Vorschläge von Lüdenscheider Bürgerinnen und Bürgern – wie etwa ein Mautkonzept – würden dazu in die Variantendiskussion einbezogen. Der Prozess läuft, das Ministerium bittet gut eine Woche nach dem Besuch in Lüdenscheid noch um etwas Geduld.



Es stellt in seiner Stellungnahme abschließend fest: „Bitte haben Sie Verständnis, dass über eine mögliche Umsetzung einzelner Vorschläge im Rahmen eines ganzheitlichen Verkehrskonzepts für Lüdenscheid erst nach Abschluss der laufenden Maßnahmenbewertung entschieden werden kann.“