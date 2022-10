Umleitung wird an zwei Stellen saniert - A45 bis Hagen-Süd gesperrt

Von: Stefan Herholz

Teilen

Straßen.NRW kündigt weitere Bauarbeiten auf den Ausweichstrecken der A45 bei Lüdenscheid an. Beispielsweise sollnun die Rechtsabbiegespur von der Lennestraße zur Altenaer Straße saniert werden. © Cornelius Popovici

Am kommenden Wochenende beginnt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen mit der Sanierung von weiteren Schadstellen auf der A45-Bedarfsumleitung in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Diese Sanierung ist infolge der höheren Verkehrsbelastung der letzten Monate notwendig geworden, um die Verkehrssicherheit auf der A45-Bedarfsumleitung zu gewährleisten, teilt Straßen.NRW mit.



Die erste zu sanierende Schadstelle befindet sich an der Kreuzung Altenaer Straße/Lennestraße (L530/L691). Dort wird die Fahrbahn der Rechtsabbiegespur von der Lennestraße zur Altenaer Straße saniert. Die Arbeiten finden in der Zeit von Samstag, 29. Oktober, um 5 Uhr bis Montag, 31. Oktober, um 5 Uhr statt.



Die zweite zu sanierende Schadstelle befindet sich auf der Werdohler Landstraße (L691). Hier werden die insgesamt vier Fahrstreifen zwischen der Einmündung Brunscheider Straße und der Worth-Kreuzung erneuert.



Die Arbeiten finden in der Zeit von Samstag, 29. Oktober, um 7 Uhr bis Mittwoch, 2. November, um 5 Uhr in mehreren Bauphasen mit wechselnden Verkehrsführungen statt. Zur Aufrechterhaltung der A45-Bedarfsumleitung sei es erforderlich, die Verkehrsverbindung zwischen der B229 (Bräuckenstraße) in Fahrtrichtung A45/Worth-Kreuzung zu sperren. Eine Umleitungsstrecke vor Ort sei ausgeschildert. Zudem wird die A45 von Samstag, 29. Oktober, 6 Uhr bis Dienstag, 1. November, 20.30 Uhr, wegen turnusmäßiger Hauptprüfungen der Talbrücken Brunsbecke und Kattenohl zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd voll gesperrt.