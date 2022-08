A45-Umleitung: Straßen.NRW bereitet nächste Ausbesserungsarbeiten vor

Von: Olaf Moos

Teilen

Die Sperrung der Rahmedetalbrücke wird weiter für Staus und Wartezeiten auf den Umleitungsstrecken sorgen. © Olaf Moos

Staus und Wartezeiten auf der Bedarfsumleitung im Rahmedetal stellten Verkehrsteilnehmer am Wochenende auf eine harte Geduldsprobe. Die Sanierungsarbeiten auf der offiziellen Ausweichstrecke Altenaer Straße und Im Grund sind jedoch aus Sicht des Landesbetriebs Straßen.NRW „reibungslos und im geplanten Zeitrahmen“ verlaufen. Das bestätigt der Sprecher des Landesbetriebs, Andreas Berg, auf Anfrage.

Lüdenscheid - Berg macht den Autofahrern keine Illusionen: Die Maßnahmen, mit denen Straßen.NRW die Fahrbahnen der überlasteten offiziellen Umleitungen der Sauerlandlinie verkehrssicher halten muss, werden den Verkehr durch die Stadt dauerhaft behindern.

„Über die komplette Zeit der Brückensperrung werden wir kontinuierlich mit Ausbesserungen beschäftigt sein.“ Den Verantwortlichen sei bewusst, dass das den Autofahrern wie „Flickwerk“ erscheint. Aber um eine Straße vernünftig sanieren zu können, müsse man sie halt zeitweise sperren – „und das ist in der derzeitigen Lage eben nicht überall möglich“, so Andreas Berg.

Eine der nächsten Maßnahmen wird – wie berichtet – die Reparatur der Werdohler Landstraße zwischen den Einmündungen Brunscheider Straße und Lennestraße sein. Bohrkerne sind entnommen, aber nach Auskunft des Landesbetriebs noch nicht analysiert. In Kürze soll ein Termin für den Baubeginn feststehen.



Außerdem bereitet sich Straßen.NRW auf Arbeiten am „Lenne-Kreuz“ vor, also der Kreuzung Lenne-/ Rahmedestraße/Altenaer Straße. Wenn die beginnen, muss der Verkehr, der jetzt durchs Rahmedetal fließt, über die Rahmedestraße bis zum Kreishaus und über die Heedfelder Straße in Richtung Hülscheider Baum und Autobahnauffahrt Nord umgeleitet werden.