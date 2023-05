A45-Umleitung: Schwerer Unfall an der Anschlussstelle Lüdenscheid Nord

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Zwei leicht verletzte Autofahrer, hoher Sachschaden und lange Rückstaus an der Unfallstelle - so endete ein Verkehrsunfall auf der L692.

Lüdenscheid - Auf dem Autobahnzubringer an der Anschlussstelle Lüdenscheid Nord (L692) verursachte ein Autofahrer (46) aus Dortmund am Samstag um 13.50 Uhr einen schweren Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von mindestens 18.500 Euro entstand.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der Mann aus Dortmund mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Auto eines 33-Jährigen aus Mühlheim zusammen. Der Wagen des Unfallverursachers schleuderte noch gegen das Auto eines 68-Jährogen aus Hamm, der hinter dem Mühlheimer fuhr.



Die drei Pkw waren laut Polizeibericht nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergung der Verletzten und der Unfallaufnahme entstand auf der L692 ein langer Rückstau in beiden Fahrtrichtungen.