Sperrung auf A45-Umleitung: Schon wieder Bier-Unfall an Kreuzung

Von: Jan Schmitz

Die A45-Umleitung durch Lüdenscheid musste gesperrt werden, weil zum wiederholten Male Bierflaschen auf der Fahrbahn lagen.

Ein mit Bier der Marke Krombacher beladener Sattelschlepper hat am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr etwa 30 Kästen seiner Ladung verloren. Das teilte die Polizei im Märkischen Kreis am Morgen mit. Der Unfall ereignete sich auf der A45-Umleitungsstrecke im Einmündungsbereich der Heedfelder Landstraße, Ecke „Im Grund“.

Bier-Unfall auf der A45-Bedarfsumleitung in Lüdenscheid. © Polizei MK

Der Fahrer war vom Grund kommend in Richtung BAB-Zubringer-Nord unterwegs, als sich Teile seiner Ladung selbstständig machten. Die Feuerwehr Lüdenscheid reinigte die Fahrbahn, die für die Dauer der Arbeiten kurzzeitig gesperrt werden musste. Polizeibeamte nahmen den Unfall auf und zeigten 58-jährigen Fahrer aus Hagen wegen mangelhafter Ladungssicherung an.

Ein Getränke-Lkw verlor in der Nacht Teile seiner Ladung. © Polizei MK

An genau derselben Stelle ist es nun bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres zu einem Unfall mit verlorener „Bier-Ladung“ gekommen, wie die Polizei mitteilte. Bereits am 8. März 2022 und am 14. Juli 2022 hatten Lkw jeweils bis zu 250 Kästen Bier verloren und dadurch größere Verkehrsbehinderungen auf der A45-Umleitung verursacht. „Ein Verkehrschaos blieb dieses Mal in Anbetracht der Uhrzeit aus“, hieß es von der Polizei.

