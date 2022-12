A45-Umleitung: Polizeikontrolle mit neuem Schwerpunkt

„Durchreisende“ im Blickfeld

+ © Olaf Moos Auf der Brunscheider Straße kontrollierte die Polizei am Freitag acht Stunden lang „durchreisende“ Autofahrer. © Olaf Moos

Mit einer weiteren Kontrollaktion hat die Polizei Autofahrer ins Visier genommen, die auf der „Durchreise“ sind - diesmal mit einem Hauptaugenmerk auf Alkohol und Drogen am Steuer.

Lüdenscheid - Verschärfte Kontrollen jetzt auch auf der Brunscheider Straße: Im Rahmen einer europaweiten Polizeiaktion gegen Alkohol und Drogen am Steuer nahm die Lüdenscheider Wache am Freitagnachmittag Autofahrer ins Visier, die „zwangsweise“ von der gesperrten A45 in die Stadt abfahren müssen.

Die Überprüfungen der Beamten um Einsatzleiter Tim Knutzen galten einerseits Fahrern, die sich ansonsten auf der Autobahn sicher vor Kontrollen wähnen und es mit Verstößen dort nicht so genau nehmen.

Andererseits, so der Einsatzleiter, weise sein Team vor allem Lastwagenfahrer auf die Verkehrslage in Lüdenscheid und die Möglichkeit großräumiger Umleitungen hin.