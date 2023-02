A45-Umleitung: Neue Schilder, Ampeln und Tempo-30-Prüfung

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Tempo 30 auf der Bedarfsumleitung: An bestimmten Stellen wartet noch eine Einzelprüfung. © Cedric Nougrigat

Nina Niggeman-Schulte (Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung) stellte am Mittwoch im Bau- und Verkehrsausschuss den Sachstand zur „verkehrlichen Situation“ rund um die Sperrung der Talbrücke Rahmede vor.

Lüdenscheid - Aus Lärmschutzgründen ist Tempo 30 auf der Bedarfsumleitung inzwischen in Bereichen mit Wohnbebauung angeordnet und umsetzt. Erweiterungen auf der Umleitungsstrecke können nur nach Einzelprüfung angeordnet werden. Die Volmestraße in Brügge wird derzeit geprüft – hier steht im Moment gerade ein Lärmberechung durch Straßen.NRW an. Außerdem gibt es Prüfungen an der Heedfelder Straße, der Herscheider Landstraße und der Hochstraße.

Daneben setzt die Stadt auf eine Optimierung der Beschilderung der Spurtafeln, damit Lkw im Stadtgebiet nicht in Bereiche fahren, in denen ein Fortkommen kritisch ist. Schilder sind ausgearbeitet für die Bereiche Heedfelder Straße/Winkhauser Straße (Lkw-Verbot Richtung Stüttinghausen), an der Lennestraße/Buschhauser Weg (Lkw-Verbot Richtung Vogelberg), am Lennekreuz in Richtung Brügge und im Bereich Brunscheider Straße/Bellmerei.

Zudem wird am Sauerfeld in Richtung Weststraße weiterhin ein „No Trucks“-Verkehrsschild erhalten bleiben. Diese plakative Beschilderung ist zwar grundsätzlich von den Behörden abgelehnt worden, doch mit der Polizei ist eine Duldung vereinbart worden. Lkw, die dieses Schild ignorieren, landen zwangsläufig auf der engen Knapper Straße – und da geht es dann mitunter gar nicht mehr weiter.

A45-Umleitung: Neue Schilder, Ampeln und Tempo-30-Prüfung

Ralf Schwarzkopf übte Kritik daran, dass in Lüdenscheid so wenig auf die „No Trucks“-Schilder gesetzt wird. In Altena habe man dagegen kein Problem damit, diese Schilder einzusetzen. Niggemann-Schulte erläuterte indes, dass man in Lüdenscheid ganz bewusst auf die anderen, großen StVO-Schilder setze. Die übrigens sind nun allesamt ausgearbeitet – die Umsetzung, weil es weit größere Tafeln sind, ist aber mitunter schwierig. Nun sollen diese Schilder aber bald aufgestellt werden.



Last but not least wird es bald zwei neue Ampeln geben: Neben der Ampel in Brügge (Volmestraße/Lösenbacher Landstraße, wir berichteten) auch eine Fußgängerampel auf der Altenaer Straße in Höhe Gevelndorf (südlich der Einmündung Karlshöhe). „Die Zeitschiene für diese Ampel ist davon abhängig, ob sich Straßen.NRW für eine mobile oder stationäre Lösung entscheidet“, erläuterte Niggemann-Schulte.