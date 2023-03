A45-Umleitung: Neue Baustelle ab Montag auf der Lennestraße

Die Lennestraße ist als Teil der Bedarfsumleitung seit Monaten überlastet, jetzt muss wegen eines Rohrbruchs auch noch die Straße aufgerissen werden. © Cornelius Popovici

Wegen eines Wasserrohrbruchs kommt es ab Montag, 27. März, zu Bauarbeiten auf der Lennestraße: In Höhe der Einmündung Buschhauser Weg muss die Straße aufgerissen werden.

Lüdenscheid - Weil das Rohr an mehreren Stellen repariert werden muss, zieht sich die Baustelle von dort runter bis fast in Höhe der Autovermietung (Lennestraße 92). Deswegen wird eine der beiden in Richtung Worth-Kreuzung führenden Fahrspuren voraussichtlich bis Freitag, 31. März, gesperrt. Das teilt der städtische Fachdienst Bauservice mit.

Gegenüber der Autovermietung an der Lennestraße liegt eine Verkehrsinsel. Der in Richtung Worth fließende Verkehr wird während der Bauarbeiten einspurig an dieser Insel vorbeigeführt, ehe sich die Fahrbahn aufteilt: Eine Spur führt geradeaus, eine bleibt für die Linksabbieger zum Buschhauser Weg. Dazwischen verläuft die gesperrte Fahrbahn.

Im Einmündungsbereich des Buschhauser Wegs müssen wegen der Baustelle auf der Lennestraße außerdem ein Beleuchtungsmast zurückgebaut und ein Bordstein mit einer befahrbaren Platte versehen werden. Nötig wird das, um hier Platz für eine Verschwenkung der geradeaus führenden Fahrbahn zu schaffen. Direkt dahinter, in Höhe der Hausnummer 106, kann sich der Verkehr wieder auf zwei Spuren verteilen.

Die Lennestraße ist Teil der als U16 ausgeschilderten A45-Bedarfsumleitung durch Lüdenscheid. Um die Einschränkungen für den Verkehr auf dieser ohnehin viel befahrenen Hauptstraße so kurz wie möglich zu halten, sollen die Reparaturen und Tiefbauarbeiten zügig erledigt werden.