A45-Umleitung: Nächster Engpass wegen Sanierungsarbeiten

Von: Olaf Moos

Teilen

Auf der Werdohler Landstraße wird es im Oktober eng: Der Landesbetrieb Straßen.NRW saniert an drei Wochenenden die Fahrbahndecke. © Cedric Nougrigat

Die Untersuchungen der Fahrbahn der Werdohler Landstraße (L692) ist abgeschlossen. Nun müssen sich Autofahrer auf eine neue Baustelle und damit auf zusätzliche Verkehrsbehinderungen auf der Bedarfsumleitung der Autobahn einstellen.

Lüdenscheid - Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Einmündungen Brunscheider und Horringhauser Straße in beiden Fahrtrichtungen. Das bestätigt die Sprecherin des Landesbetriebs Straßen.NRW, Julia Ollertz, auf Anfrage.

Mitte August hatte der Landesbetrieb an 14 Stellen der hoch belasteten Straße Bohrkerne entnehmen lassen, um die Beschaffenheit des Fahrbahnaufbaus zu analysieren und den Sanierungsbedarf zu ermitteln. Inzwischen liegen die Ergebnisse laut Julia Ollertz vor. „Die entnommenen Proben waren sauber, es ist kein Teer enthalten.“ Nun reiche eine „normale Deckensanierung“ aus, so die Sprecherin.

Hintergrund ist die Tatsache, dass Teer seit 1984 im Straßenbau nicht mehr verwendet werden darf – wegen krebserregender Inhaltsstoffe. Der komplette Bereich hätte tief ausgekoffert und die teerhaltigen Materialien speziell entsorgt werden müssen. Julia Ollertz: „Nun müssen wir lediglich eine zwölf Zentimeter dicke Asphaltschicht wegfräsen und eine neue Binder- und Deckschicht auftragen.“



Wann die Bauarbeiten beginnen, steht noch nicht fest und muss zwischen dem Landesbetrieb Straßen.NRW und der Stadtverwaltung abgestimmt werden. Nach vorläufigen Prognosen soll die Fahrbahn in dem betroffenen Abschnitt im Oktober erneuert werden. Geplant ist laut Ollertz, die Maßnahme an drei Wochenenden umzusetzen – jeweils in der gewöhnlich verkehrsarmen Zeit zwischen Samstag- und Montagmorgen.



Eine Vollsperrung der Bedarfsumleitung kommt laut Landesbetrieb nicht in Betracht. Die Arbeiten sollen im fließenden Verkehr stattfinden. Von den vier Fahrspuren werden zeitweise jeweils zwei gesperrt, teilt Julia Ollertz mit. Beide Richtungen sind dann jeweils nur einspurig befahrbar.