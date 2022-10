A45-Umleitung: Mutter hielt es nicht mehr aus - und kann jetzt umziehen

Von: Leon Malte Cilsik

Christin Geilhausen und ihr Sohn Antonio: Der Ausblick aus ihrer Wohnung hat sich verändert. © Malte Cilsik

Anfang September besuchten wir Christin Geilhausen und Antonio zum ersten mal. Damals in ihrer alten Wohnung an der Lennestraße, deren Fenster einen hervorragenden Ausblick auf den täglichen Stau boten. Heute grüßen sie vom sonnigen Balkon der neuen Wohnung.

Lüdenscheid – Anfang September berichteten wir über Christin Geilhausen, die mit ihrem achtjährigen Sohn Antonio unbedingt von der Lennestraße wegziehen wollte, aus finanziellen Gründen aber nicht konnte. Nach der LN-Berichterstattung hat sich das geändert – laut Geilhausen ein mutmachendes Signal für Lüdenscheider in einer ähnlichen Situation.

Denn dass es diese gibt, davon ist die junge Mutter überzeugt. Immerhin waren ihre Probleme die mittlerweile an diesem Wohnort wohl typischen: Lärmbedingter Schlafmangel, fehlende Lüftungsmöglichkeiten und wortwörtliche Kopfschmerzen bei jedem Gang über den Bürgersteig. Mehr noch als Geilhausen selbst, machten diese Umstände dem Autisten Antonio zu schaffen.



Das Problem: Die alleinerziehende Mutter musste ihre Berufstätigkeit nach der Geburt ihres Sohne unterbrechen und bezog Arbeitslosengeld. Einen Umzug konnte sie sich schlicht nicht leisten. In solchen Fällen hilft eigentlich das Jobcenter – zumindest wenn ein triftiger Umzugsgrund vorliegt.

Die derzeitige Verkehrslage an der Lennestraße allein zählt zwar nicht dazu, aber sehr wohl in Kombination mit den Einschränkungen von Antonio. Doch folgte direkt die nächste Hürde: „Selbst wenn man die Umzugshilfe bekommt, bringt einem das – zumindest in Lüdenscheid – auch wenig. Denn bei zwei Personen darf die Bruttokaltmiete für die neue Wohnung maximal bei 440,70 Euro liegen“, klagte Geilhausen damals mit Blick auf sechs Monate vergeblicher Suche. Selbst das Jobcenter räumte auf Anfrage unserer Zeitung die Schwierigkeit dieses Unterfangens ein.

Und doch bekamen die LN zahlreiche Reaktionen lokaler Wohnungsanbieter und konnten vermitteln – letztlich erfolgreich. Seit dem 1. Oktober wohnt Geilhausen nun in der Nähe des Klinikums: „Es ist eine ganz andere Lebensqualität. Wir können endlich wieder durchschlafen, das Fenster aufmachen wann wir wollen.“

Eigentlich wollte die mittlerweile wieder in Teilzeit arbeitende Geilhausen eine Fortbildung machen, um sich dann in rund einem Jahr den Umzug leisten zu können. „Dass dafür auch ein solch begrenztes Budget reicht, habe ich nicht mehr geglaubt. Aber das sollte den Menschen Mut machen, die ebenfalls in diesem Preisrahmen auf der Suche sind.“