A45-Umleitung: Mehrtägige Teilsperrung für Bauarbeiten

Von: Olaf Moos

Die Sperrung der Rahmedetalbrücke sorgt zunehmend für Probleme und Reparaturbedarf auf den Ausweichstrecken in Lüdenscheid. © Cedric Nougrigat

Am Wochenende setzt der Landesbetrieb Straßen.NRW die Sanierung von Schadstellen auf der Altenaer Straße und Im Grund fort. Dazu heißt es: „Wegen der hohen Belastung durch den Umleitungsverkehr (...) sind Schäden entstanden, die nur mit einer baulichen Sanierung beseitigt werden können.“

Lüdenscheid - Die Arbeiten finden in der Zeit von Samstag, 14 Uhr bis Montag, 5 Uhr, statt. Während der Maßnahme wird es eine Einbahnstraßen-Regel geben. Die Altenaer Straße ist von der Kreuzung Lennestraße bis zur Einmündung Im Grund nur in Richtung Altena befahrbar. Im Grund fließt der Verkehr nur bergauf in Richtung Heedfeld.

Für den in Richtung Süden rollenden Verkehr wird während der Bauzeit eine alternative Strecke angelegt. Von der Heedfelder Landstraße, aus Richtung Heedfeld kommend, ist das Abbiegen auf die Straße Im Grund nicht möglich. Der Verkehr wird über die Heedfelder Straße am Kreishaus vorbei auf die Rahmedestraße geführt. Um den Verkehrsfluss zu gewährleisten, sollen die Ampeln an die Lage angepasst werden.



Um den Busverkehr aufrecht zu erhalten, können die MVG-Busse entgegen der Einbahnstraßenregelung fahren. An den Engstellen werden Bedarfsampeln für die Busse installiert.



Darüber hinaus wird im Verlauf des Autobahnzubringers Nord (L692) in Höhe der Einmündung Römerweg eine Schadstelle saniert, die eine Fahrbahneinengung bedingt, jedoch keinen größeren Einfluss auf den Verkehr haben soll. Die Erreichbarkeit des Römerwegs von der L692 ist für die Dauer der Baumaßnahme ab Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, nicht gegeben. Hier soll eine Umleitung über die Freisenbergstraße und Im Wiesental eingerichtet werden.



Die Sanierung der Werdohler Landstraße zwischen Brunscheider Straße und Lennestraße lässt weiter auf sich warten. Dazu erklärt Straßen.NRW-Sprecher Andreas Berg: „Zur Auswertung der Bohrkerne gibt es noch nichts neues. Hier müssen wir die Ergebnisse der Untersuchung der Bohrkerne abwarten.“