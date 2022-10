A45-Umleitung: Lanuv legt überraschende Ergebnisse der Schadstoff-Messungen vor

Von: Thomas Machatzke

© Cedric Nougrigat

Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt der Verkehrsausschuss des Bundestags in Berlin. Die 28 Fragen der CDU/CSU-Gruppe, die über den Drolshagener Bundestagsabgeordneten Florian Müller an den Ausschuss gerichtet worden waren, hat der Parlamentarische Staatssekretär und Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik, Oliver Luksic, inzwischen schriftlich beantwortet. Antworten, die in den meisten Fällen das bereits Bekannte noch einmal neu wiedergeben. Nicht in allen Fällen indes.

Lüdenscheid –Gerade in einem Fall, für den der Bund gar nicht zuständig ist, kolportiert Luksic einen Düsseldorfer Erkenntnisgewinn über den Umweg Berlin, der aufhorchen lässt. Gefragt worden war da von Müller nach der Luftqualität, den Emissionshöchstmengen – nach den Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen an den Umleitungsstrecken. Hier verweist Luksic auf die Zuständigkeit des Landes, aber auch darauf, dass seit dem 19. Juli Messungen des Lanuv an der Lennestraße durchgeführt werden. Und er führt weiter aus, dass die bisherigen Ergebnisse nach Auskunft des Ministeriums für Umwelt, Natur und Verkehr des Landes NRW keine Hinweise auf Grenzwertüberschreitungen bezüglich der Kurzzeitgrenzwerte geben.

Mit anderen Worten: Die Lanuv-Messungen kommen an der Lennestraße zu einem anderen Ergebnis als die – natürlich nicht offiziell verwertbaren – Messungen des Regionalfernsehsenders SAT.1 NRW im Sommer, der bei seinen Messungen die Grenzwerte deutlich überschritten dargestellt hatte.

„Ich weiß nicht, wie schnell und repräsentativ diese Ergebnisse sein können, aber wenn ich mir die Situation an der Lennestraße anschaue, finde ich diese Aussage schon überraschend“, sagt Florian Müller, „ich hoffe aber, dass am Ende mehr getan wird, als mit dem Finger nach Düsseldorf zu zeigen.“ Die SPD-Bundestagsabgeordnete Nezahat Baradari ist vom Ergebnis auch überrascht, traut dem Braten aber ebenfalls nicht. „Hier wird man sich die Daten ganz genau anschauen müssen“, sagt sie, „wenn dies ein Mittelwert auf 24 Stunden gesehen sein sollte, dann können die Werte tagsüber natürlich trotzdem viel zu hoch sein.“



Eine andere Antwort, die zumindest eine konkrete Nachfrage nach sich ziehen wird, gab Luksic auf die Frage, wie Kommunen an den Umleitungsstrecken finanziell entschädigt werden sollen für die Malaise durch die Sperrung. Explizit hatte Müller hier nicht nur nach Maßnahmen zur Sanierung von in Mitleidenschaft gezogenen Straßen gefragt, sondern zum Beispiel auch nach Kosten für den Brandschutz. In Lüdenscheid wird durch die Brückensperrung dieser Tage gerade ein neuer Feuerwehr-Standort Lüdenscheid-Nord geplant – mit hohen Kosten fürs Personal und auch für das Gebäude.

Hier hält sich der Ausschuss sehr knapp: Der Bund erstatte der Stadt Lüdenscheid nach dem entsprechenden Paragraphen des Bundesfernstraßengesetzes Aufwendungen, heißt es da. In diesem Paragraphen geht es aber ausdrücklich nur um Schäden, die die Straßen betreffen. Der Brandschutz spielt da keine Rolle. Andere Kommunen außer Lüdenscheid werden in der Antwort auch nicht berücksichtigt – Botschaften, die so in der Region auf wenig Verständnis treffen dürften.



Es ist bemerkenswert, dass diese Entscheidung noch immer nicht vorliegt!

Und dann ist da noch eine Antwort, die Fragen aufwirft: Beim Blick auf die Ausschreibung für den Neubau der Talbrücke Rahmede verweist Luksic nochmals auf die funktionale Ausschreibung – alles bekannt. Der konkrete Zeitplan für die weiteren Planungsschritte aber, so Luksic, hänge davon ab, welches Planrechtsverfahren für den Neubau zu wählen sei. Es überrascht, dass dieses Verfahren noch immer nicht feststeht.

Autobahn GmbH und Ministerium streben – für eine schnelle Umsetzung – die Einstufung durchs Fernstraßenbundesamt als „Fall unwesentlicher Bedeutung“ an. Allerdings schon seit geraumer Zeit. Dass diese Einstufung noch nicht vorliegt, damit auch ein normales Planfeststellungsverfahren, mit dem der Neubau wohl deutlich länger als fünf Jahre brauchen würde, noch nicht vom Tisch ist, überraschte auch Müller. „Es ist bemerkenswert, dass diese Entscheidung noch immer nicht vorliegt“, stellte der CDU-Mann fest und kündigte für den Mittwoch Nachfragen an.



Nezahat Baradari, die bei der Bewertung der Antworten noch einmal Wert auf Zuständigkeiten von Bund und Land legt, will das Thema auf einer anderen Ebene vertieft sehen. Sie kündigte ihrerseits einen Fragenkatalog zu Bahn-Fragen – speziell zum Fortkommen der Arbeiten auf der Volmetalstrecke und zu den Schwierigkeiten beim Schienenersatzverkehr – an.