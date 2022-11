A45-Umleitung: Lärmberechnung liegt vor - Entscheidung über Tempo 30

Von: Jan Schmitz

Seit einigen Tagen gilt zumindest im Baustellenbereich auf der Heedfelder Straße schon Tempo 30. © Cornelius Popovici

Ob und wo das von den Anwohnern vielfach geforderte Tempolimit auf 30 km/h auf der A45-Umleitungsstrecke durch Lüdenscheid eingerichtet wird, entscheidet sich am 14. November.

Lüdenscheid – Dann kommt der Arbeitskreis Verkehr unter Beteiligung von Stadt, Kreis, Polizei, Autobahn GmbH sowie Bundesverkehrsministerium und NRW-Verkehrsministerium zusammen, um über die bislang noch unter Verschluss gehaltenen Ergebnisse der Lärmberechnung entlang der Umleitungsstrecke zu beraten. Nur wenn die Schwellenwerte überschritten sind, kann in den jeweiligen Bereichen rechtssicher Tempo 30 eingerichtet werden, heißt es dazu. Ein weiteres Thema bei dem Verkehrsgipfel sind mögliche (nächtliche) Durchfahrtsverbote für Lkw.

Zumindest auf einem Teilstück der Umleitung gilt seit einigen Tagen Tempo 30, wenn auch nur vorübergehend und anlassbezogen. Nachdem trotz reger Bautätigkeiten der Verkehr dort zuletzt immer noch mit Tempo 50 über die Heedfelder Straße rollen durfte, wurde mit Beginn des dritten Bauabschnitts die zulässige Geschwindigkeit zwischen den Einmündungen Freisenbergstraße und Im Grund weiter reduziert. „Der Grund für Tempo 30 ist die dort eingerichtete Inselbaustelle. Der Verkehr fließt rechts und links der Baustelle und stellt somit eine größere Gefahr für die Bauarbeiter dar“, sagt Straßen.NRW-Sprecher Andreas Berg.



Er kündigte auch an, dass die Heedfelder Straße noch vor dem Winter freigegeben wird. Dazu soll bereits in der kommenden Woche die Asphaltdecke auf der Mittelspur aufgebracht werden, anschließend folgen Markierungsarbeiten. Anders als zuletzt berichtet, wird der Verkehr nur zwischen der Einmündung Hulsberger Weg und Im Grund dreistreifig geführt, um eine möglichst lange Linksabbiegespur an der Kreuzung zur Straße Im Grund zu schaffen. Auf der gesamten Länge des 700-Meter-Teilstücks werden zudem kombinierte Radfahr- und Fußgängerstreifen mit einem Sicherheitsabstand von 75 Zentimetern zur Fahrbahn markiert. Mittelfristiges Ziel ist eine durchgängige Radverkehrsverbindung zwischen Lüdenscheid und Heedfeld.