A45-Umleitung in Lüdenscheid: Vollsperrung sorgt für Staus

Von: Stefan Herholz

Ein Teil der Umleitungsstrecke der gesperrten A45 in Lüdenscheid musste am Mittwochmorgen voll gesperrt werden. Ein Baum drohte auf die Straße Im Grund zu stürzen. Die Folge waren lange Staus. Gegen 9 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Auf der Umleitungsstrecke der gesperrten A45 in Lüdenscheid musste am Mittwochmorgen, 28. Juni, gegen 8 Uhr eine Vollsperrung eingerichtet werden. An der Straße Im Grund drohte nach Informationen der Polizei ein Baum umzustürzen und auf die Fahrbahn zu fallen.

Deswegen wurde die offizielle A45-Umleitungsstrecke in Lüdenscheid in dem Bereich zwischen der Einmündung Kerkhagen und der Altenaer Straße für gut eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in dem Bereich entsprechend weit zurück.

BAUM11.jpg © Cornelius Popovici

Längs der Straße im Grund wurden in der Folge gleich mehrere Bäume gefällt. Gegen 9 Uhr konnte die Strecke wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

BAUM12.jpg © Cornelius Popovici