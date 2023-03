A45-Umleitung in Lüdenscheid: Brücke stark belastet

Durch die Sperrung der A45 und den damit einhergehenden Umleitungsverkehr wird die L692-Brücke am Autobahnzubringer Lüdenscheid-Nord stärker denn je in Anspruch genommen. Nun steht eine Prüfung der Brücke an.

Lüdenscheid – Auch diese Brücke ist mehr als 50 Jahre alt und trägt Lasten, für die sie nicht ausgelegt war und ist: Die Bogenbrücke über die A45 an der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord ist wie alle anderen Brücken entlang der Sauerlandlinie in die Jahre gekommen. Eine Verstärkung oder ein Ersatzneubau waren bislang noch kein akutes Thema, das könnte sich aber ändern.

Unter ihr hindurch fährt seit der A45-Sperrung kein Fahrzeug mehr, auf ihr dafür umso mehr. Seit vor einigen Wochen der gesamte Umleitungsverkehr von der A45 über den Kreisverkehr und die Auffahrt in Fahrtrichtung Dortmund geführt wird, hat die Belastung der Brücke noch einmal deutlich zugenommen. Genaue Verkehrszählungen an dieser Stelle gibt es nicht. Zuletzt war davon die Rede, dass mindestens 5 000 Lkw täglich durch Lüdenscheid fahren. Sie alle müssen über den sogenannten Zubringer Nord, die L692, und damit auch über die alte Brücke.

Zuständig für die Straße ist Straßen.NRW, für das offiziell als Autobahnbrücke geführte Bauwerk die Autobahn GmbH. Dort ist man sich der gestiegenen Belastung für die alte Brücke bewusst, wie es auf Nachfrage heißt. Mögliche Auswirkungen des gestiegenen Verkehrsaufkommens auf die Brücke würden im Rahmen der nun anstehenden Brückenhauptprüfung mit betrachtet, teilte Susanne Schlenga, Sprecherin der Autobahn GmbH Westfalen, mit. Bei der Untersuchung handele es sich um eine reguläre Brückenhauptprüfung, die alle sechs Jahre ansteht.

„Diese Prüfung wird kurzfristig durchgeführt, ein Ingenieurbüro ist bereits beauftragt“, erklärt Schlenga. Anders als bei den großen Talbrücken sei für die Hauptprüfung auch keine Sperrung der Brücke notwendig. „Die Autobahn unter der Brücke ist ja gesperrt und die Prüfer können von unten arbeiten“, sagt die Autobahn-Sprecherin.

Die Zustandsnote nach der letzten Brückenhauptprüfung im Jahr 2017 war eine 2,7 (ausreichend). Der Traglastindex hatte vor sechs Jahren die vergleichsweise gute Stufe II. Damals war die Brücke aber auch nicht so stark beansprucht wie in den vergangenen 15 Monaten. Augenscheinliche Schäden an der Bogenbrücke sind abgeplatzte Betonstücke und an mehreren Stellen eine freiliegende Bewehrung. Die gestiegene Verkehrsbelastung hat auch im Asphalt auf der Brücke Spuren hinterlassen. Zuständig ist dafür jedoch Straßen.NRW. Was die Schäden an der Fahrbahn angehe, sei man mit Straßen.NRW in Kontakt, betont Susanne Schlenga.

Die Verkehrsplaner der Autobahn Westfalen hätten die Verkehrsführung an der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord durchgehend im Blick, versichert die Autobahn-Sprecherin. Dabei gehe es um die Bewertung des Umleitungsverkehrs durch die Task Force Verkehr sowie die Organisation des Baustellenverkehrs auch mit Blick auf den Neubau der Talbrücke Sterbecke. Auch für die marode Talbrücke auf Schalksmühler Gebiet wird wie berichtet eine Sprengung und ein Neubau vorbereitet. Unter anderem wurde dafür der ehemalige Rastplatz „Sterbecker Siepen“ hergerichtet.

Zuletzt war zudem die gesperrte Abfahrt aus Fahrtrichtung Dortmund neu aufgebaut und asphaltiert worden. Die Wiederfreigabe aber steht noch aus, auch weil sich die bisherige Verkehrsführung aus Sicht der Task Force bewährt hat. Verkehrseinschränkungen an der Bogenbrücke sind bislang nicht vorgesehen.