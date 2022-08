A45-Umleitung: Immer Probleme an der Problemkreuzung

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Für den Schwerlastverkehr gestaltet sich die Einmündung von der Straße Im Grund auf die Altenaer Straße als eine extrem enge Kurve, die vorsichtig und mithin auch sehr langsam gefahren werden muss. Deshalb stockt hier der Verkehr ganz besonders. © Cedric Nougrigat

Die Ampelkreuzung Im Grund/Altenaer Straße bleibt ein Ärgernis. Für die Fahrzeuge, die diese Stelle auf der A45-Umleitungsstrecke passieren müssen, aber auch für die Anwohner. Straßen.NRW hat deshalb ein Ingenieurbüro aus Brilon beauftragt, die Kreuzung genauer zu untersuchen. Vermutet wird, dass die Probleme im baulichen Bereich liegen.

Lüdenscheid – Es ist viel nachjustiert worden, doch die Kreuzung Im Grund/Altenaer Straße auf der A45-Umleitungsstrecke ist für die Anwohner und auch die Verkehrsteilnehmer weiterhin ein Ärgernis. Aus beiden Gruppen wird fortwährend geklagt, weil die Dinge zwar mit jeder Veränderung besser werden sollten, aber letztlich nicht besser geworden sind.



Zur Erinnerung: Im März war bei der mobilen Ampelanlage die Kamera, die das Verkehrsgeschehen und die Ampelschaltung steuern sollte, als Übeltäter ausgemacht worden. Die Kamera war daraufhin relativ kurzfristig durch eine Thermi-Cam ersetzt worden. Außerdem sollte aus der mobilen Anlage eine feste Ampelanlage werden, die entsprechende Experten installieren sollten. Die neuen Kameras, die auf die Wärme der Fahrzeuge reagieren sollten, sollte den Verkehr anhand der Temperatur einschätzen und entsprechende Signale an die Ampel senden. Eine nachhaltige Verbesserung aber haben auch sie nicht gebracht.



Straßen.NRW ist die Unzufriedenheit der Anwohner und der Autofahrer nicht verborgen geblieben. Der Straßenbaulastträger hat deshalb das Briloner Ingenieurbüro Vonstein & Partner beauftragt, die Kreuzung näher unter die Lupe zu nehmen. Das Gutachten wird in Kürze erwartet.



A45-Umleitung: Immer Probleme an der Problemkreuzung

Aus den Erfahungen der vergangenen acht Monate lasse sich ablesen, das mit einer weiteren Optimierung der Ampelschaltung allein das Problem nicht zu lösen ist, wie Andreas Berg, Sprecher von Straßen.NRW im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich machte. Hauptproblem ist wohl eher die bauliche Beschaffenheit der Kreuzung.



Die Kreuzung ist gerade für den Teil der von der Straße Im Grund in Richtung Lüdenscheid auf die Altenaer Straße führt, so eng bemessen, dass die Lkw die Kreuzung sehr genau – und entsprechend vorsichtig und langsam – anfahren müssen, um gut um die Kurve zu kommen. Was daraus folgt? Eine bauliche Veränderung könnte das Problem lösen. Eine Veränderung, die den Lkw mehr Platz einräumt.



Nur: Eine bauliche Veränderung würde den kompletten Umleitungsverkehr für eine gewisse Zeit komplett lahmlegen auf dieser Strecke. Das ist wohl keine Option. Für die Verantwortlichen jedenfalls zeichnet sich eine Aufgabe ab, die mit der Quadratur eines Kreises vergleichbar ist. Welche Optionen das Gutachten am Ende aufzeigen wird und welche davon favorisiert werden, wird man abwarten müssen, neben Straßen.NRW wird hier dann ja auch noch die Stadt Lüdenscheid bei der Entscheidungsfindung mit im Boot sitzen.



Konkreter sind derweil die Planungen für Teil zwei der Sanierungsarbeiten auf der Altenaer Straße. Am ersten Sanierungswochenende war man bei der Ausbesserung der zahlreichen und teils immensen Schäden, die auch durch den Schwerlastverkehr entstanden sind, nicht fertig geworden. So wird es noch ein weiteres Wochenende mit umfangreichen Einschränkungen auf der Umleitungsstrecke geben müssen. Dieses Wochenende ist für die zweite August-Hälfte geplant. Auch hier müssen Details allerdings noch zwischen Straßen.NRW, der Stadt Lüdenscheid, der MVG, den beauftragten Firmen und weiteren Stellen geklärt und in ein Verkehrskonzept für dieses Wochenende gegossen werden. Sobald dies passiert ist, will Straßen.NRW darüber umfassend informieren.



Schwerlastverkehr muss die Kurve sehr vorsichtig anfahren

Eine weitere temporäre Einschränkung auf diesem Teil der Umleitungsstrecke würde dann wohl auch ein noch zäheres Wochenende für die Umleitungs-Alternative, die Heedfelder Landstraße, bedeuten. Die ist durch die neue Baustelle, die den Verkehr zusätzlich verengt hat, ohnehin inzwischen zu einer Art Nadelöhr geworden. Komplett einspurig und eng ist die Strecke zum Beispiel für Fahradfahrer derzeit kaum empfehlenswert, weil die neben dem Autoverkehr kaum Platz mit einem ausreichenden Abstand finden.

Entsprechend muss auch hier der Schwerlastverkehr genau und konzentriert steuern – und vor allem mit ganz viel Geduld. Die wird es auf jeden Fall sowohl auf der einen als auch auf der anderen Strecke weiterhin brauchen. Selbst wenn das Ingenieurbüro Vonstein & Partner Ansätze finden sollte, die am Ende mehr Wirkung zeigen als die bisherige Herumdoktorei an Ampelphasen und Kamera-Einstellungen. Diese Hoffnung wollen Anwohner und auch die Verkehrsteilnehmer keineswegs verlieren, aber auch die Skepsis bleibt nach acht Monaten Brückensperrung ein stetiger Begleiter.