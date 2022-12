A45-Umleitung: Großkontrollen in neuer Dimension

Von: Olaf Moos

Freier Blick auf den Stau in der Brockhauser Ebene: Hier lag einer der Schwerpunkte der Kontrollaktion. © Olaf Moos

Im Polizeijargon heißt der Einsatz „Besondere Aufbauorganisation (BAO) Brücke“ – und er war am Mittwoch die bislang wohl größte Schwerpunkt-Kontrollaktion seit Sperrung der A45.

Lüdenscheid - Rund 60 Polizeibeamte verteilten sich nahezu zeitgleich auf neun Punkte in der Stadt und überprüften die Einhaltung von Durchfahrtverboten und Tempolimits.

Bereits am frühen Morgen fand die Lagebesprechung statt. Einsatzleiter Ulrich Gatzke hatte sich dafür den Rewe-Parkplatz am Brockhauser Weg ausgesucht. Die Polizei hatte Kräfte aus ganz Nordrhein-Westfalen nach Lüdenscheid beordert.

Vor Ort waren Beamte der Lüdenscheider Wache, der Wuppertaler Einsatzhundertschaft, der Polizeibehörden Ennepetal, Hochsauerlandkreis, Unna, Siegen und Soest sowie aus vier Wachen der Lüdenscheider Nachbarstädte.



Die Großaktion auf den teils völlig überlasteten Straßen – laut Gatzke rollen derzeit täglich etwa 3500 Lastwagen im Transitverkehr durch die Stadt – lief sowohl an Ausweichstrecken als auch auf verbotenen Abkürzungen, also etwa Anliegerstraßen: auf der Heedfelder Landstraße in Höhe der Einmündung Oedenthaler Straße, auf dem Brockhauser Weg in Gevelndorf, auf der Rahmedestraße, Im Olpendahl oder im Ortsteil Rathmecke/Dickenberg auf der Fontanestraße.

Zusätzlich waren vier mobile Teams zu Geschwindigkeitsmessungen mit Radarpistolen unterwegs. Schwerpunkte bildeten hier der Hemecker Weg zwischen Rosmart und Rahmedetal, die Rahmedestraße in Richtung Altena , die Talstraße sowie die B54 im Volmetal.