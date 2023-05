A45-Umleitung: Großkontrolle deckt Flut von Verstößen in Lüdenscheid auf

Anwohner haben es immer geahnt

Leitet Google Maps ortsfremde Autofahrer gezielt in Anliegerstraßen, um den Stau zu umgehen? Diese Frage stellen sich Anwohner immer wieder. Eine Großkontrolle nährt den Verdacht.

Die Beschilderung ist eindeutig rund um die Bedarfsumleitung (U16/U39) für die gesperrte A45 zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid. Dennoch fällt auf, dass immer noch viele ortsfremde Autofahrer die abkürzenden Anliegerstraßen nutzen. Der Verdacht: Google Maps, für Verkehrsplaner aus Stadt,- Kreis-, Landes- und sogar Bundesebene bei Wünschen und Bitten kaum zu erreichen, lenkt den Verkehr bei Stau auf der Bedarfsumleitung einfach in die freien Nebenstraßen.

A45-Umleitung: Kontrollen decken Verstöße auf - Anwohner sauer

Den Verdacht gibt es schon lange. Eine Großkontrolle der Polizei entlang der A45-Umleitung nährt diesen Verdacht weiter. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich die Kontrollstellen in Lüdenscheid an der Heedfelder Landstraße, Im Olpendahl, Brockhauser Weg, Römerweg, Volmestraße, Lösenbacher Landstraße, Kölner Straße sowie in Altena der Hemecker Weg und die Innenstadt (Bahnhofstraße).

+ Regelmäßig kontrolliert die Polizei den Verkehr auf den Umleitungsstrecken. (Symbolbild) © Cornelius Popovici

Dabei verstießen sieben der 124 kontrollierten Lkw gegen die ausgesprochenen Durchfahrtsverbote abseits der A45-Bedarfsumleitung. Ab 10. Juni soll dann auch ein Durchfahrtsverbot für den Lkw-Transit auf der Bedarfsumleitung gelten. Viel dramatischer war aber die Lage in den eigentlich Anliegern vorbehaltenen Straßen wie Im Olpendahl und im Brockhauser Weg, wo Anwohner immer wieder die Nichteinhaltung der Durchfahrtsverbots bemängeln.

Anlieger frei? Jeder zweite Autofahrer missachtet Durchfahrtsverbot

Wie die Polizei mitteilte, war fast jeder zweite der 334 kontrollierten Fahrzeugführer - genau 166 - kein Anlieger und wurde folglich zur Kasse gebeten. Wie viele davon mit auswärtigen Kennzeichen unterwegs waren, konnte die Polizei auf Anfrage nicht sagen. Möglich ist daher auch, dass ortskundige Autofahrer die Abkürzungsstrecken nutzen. Zudem wurde entlang der A45-Umleitung auch die Geschwindigkeit gemessen: 281 Pkw und neun Fahrzeuge über 3,5 Tonnen waren laut Polizei zu schnell unterwegs.

Wie immer bei der Großkontrollen gibt es auch ein bisschen „Beifang“: So wurden bei fünf kontrollierten Pkw und drei Lkw technische Mängel festgestellt. In zwei Fällen waren diese so gravierend, dass sie die Verkehrssicherheit gefährdeten. Die Fahrzeuge wurden stillgelegt.

Vier Lkw-Fahrer hatten gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. Ein Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Vier Fahrer waren am Steuer mit elektronischen Geräten wie Handys beschäftigt - und wurden dabei von der Polizei erwischt. Drei Fahrzeuge hatten ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert, ein Lkw war überladen.

An der Autobahnabfahrt Lüdenscheid-Mitte wurden zudem 23 Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen in Richtung Lüdenscheid erwischt. Das ist an der östlichen Abfahrt (Richtung Kostal/Werdohl) verboten. Die vorgeschriebene Fahrtrichtung ist hier nach links.

Regelmäßig kontrolliert die Polizei entlang der A45-Umleitung, zuletzt vor einigen Wochen. Immer stellt sie Verstöße fest.

Rubriklistenbild: © Cornelius Popovici