Nachtfahrverbot hätte helfen können

A45-Umleitung gefährdet Kindeswohl: Familie zieht weg

Von: Leon Malte Cilsik

Das macht auch aktuell am Leben an der Lennestraße noch immer Spaß: Die Lkw aus dem Fenster zu beobachten. © Malte Cilsik

Genug von Abgasen und Verkehrslärm: Tom Jost zieht die Reißleine und kehrt der Lennestraße mit seiner jungen Familie den Rücken.

Lüdenscheid – Als Reaktion auf unsere Bestandsaufnahme an der A45-Umleitungsstrecke hat sich Tom Jost, dessen Namen wir auf Wunsch verändert haben, bei uns gemeldet und möchte seine Perspektive als Familienvater schildern. Denn gerade das Thema Kindeswohl kam ihm bei der bisherigen Berichterstattung rund um die Anwohner etwas zu kurz.

„Vielleicht kurz ein paar Sätze zu mir“, beginnt Jost das LN-Gespräch. Er möchte darlegen, warum die Lennestraße noch vor wenigen Jahren ein guter Wohnort für ihn und seine Frau war. „Ich bin studierter Lehrer und 2018 der Arbeit wegen nach Lüdenscheid gezogen. Die Lennestraße war damals noch ein guter Wohnort, die Anbindung war super und man wusste ja, worauf man sich einlässt.“

Jost selbst war schnell bei seiner Schule in Halver, seine Frau konnte ihren Arbeitsplatz am Vogelberg fußläufig erreichen. Und die Wohnung stand der damals laufenden Familienplanung nicht im Weg: „Eine so passende Raumaufteilung mit genug Platz, Balkon und Kinderzimmer ist in Lüdenscheid nicht einfach zu finden, wie wir ja nun aufs Neue feststellen mussten.“ Denn auf ihren mittlerweile zwei Jahre alten Sohn Henry (Name ebenfalls geändert) folgte die Brückensperrung – und damit das Ende der gewohnten Abläufe.

Dilemma mit der Schlafsituation

„Der Gedanke an den Umzug kam bereits relativ früh, nachdem klar wurde, dass sich die Situation in den nächsten Jahren nicht ändern wird“, erinnert sich Jost. Denn diese sei aus gleich mehreren Gründen nicht dauerhaft erträglich und vor allem für Henry sogar gesundheitsgefährdend. „Dass die gute Anbindung dahin ist, liegt wohl nahe. Um überhaupt mit dem Auto auf die Straße zu kommen, dauert es oft 15 Minuten und länger – genauso wie der anschließende Stau bis zur Kreuzung.“

Aber damit hätte sich die Familie theoretisch noch arrangieren können, immerhin ist Jost der einzige Autofahrer unter ihnen und arbeitet mittlerweile auch in Lüdenscheid statt Halver. Viel mehr Sorgen bereiten den Eltern Abgase und Lärmbelastung.

„Im Sommer ist es ein wahres Dilemma: Wir schlafen alle unter dem Dach, von vier Fenstern in der oberen Etage zeigt nur eines zum Garten und kann nachts geöffnet bleiben“, klagt Jost. Die Wahl laute also eine schlaflose Nacht wegen des Verkehrslärms oder der Hitze.

„Dauerhafter Lärm hält unseren Körper in einem Alarmzustand und verhindert, dass wir uns entspannen können“, erklärt Jost und beruft sich auf Inhalte aus seinem Studium. „Laut WHO sollte es in der Nacht nicht lauter sein als 45 db(A), alles andere ist auf Dauer gesundheitsgefährdend.“ db(A) ist eine Skala zur Schallpegelbewertung, zum Vergleich: ein normales Gespräch entspricht etwa 65 db(A). Nicht nur nächtliche Hupkonzerte auf der Lennestraße, wie sie laut Jost häufiger vorkommen, dürften diesen Wert deutlich überschreiten.

Nunmehr neun Monate ohne gesunden Schlaf machen sich entsprechend bei allen Familienmitgliedern bemerkbar: „Durchschnittlich schlafe ich nur noch vier bis fünf Stunden. Ich merke bei mir selbst, wie meine Zündschnur immer kürzer wird, meiner Frau geht es nicht anders“, berichtet Jost. Und sie ist aktuell zum zweiten Mal schwanger.

Noch stärker aber leide Henry unter der Situation: „Er war etwa anderthalb Jahre alt, als das Chaos ausbrach. Wir hatten ihn gerade soweit, dass er im eigenen Bett und die Nacht in der Regel durchschläft. Daran ist heute nicht mehr zu denken“, klagt Jost, der sich über nachhaltige Auswirkungen in dieser so wichtigen Entwicklungsphase seines Kindes sorgt.

Und dazu kommen die Schadstoffe in der Luft. „Mal ganz unabhängig davon, ob das Lanuv nun mit seinem Messcontainer eine Grenzwertüberschreitung feststellt oder nicht, finde ich es besorgniserregend, wenn frisch geputzte Fensterrahmen nach einem Tag wieder schwarz sind und die ganze Wohnung nach 15 Minuten Lüften nach Abgasen stinkt.“ Gleiches gelte für die täglichen Fußgänge mit Henry zu seiner Kita am Vogelberg, „bei denen sich sein Kopf genau auf Höhe der Auspuffanlagen befindet“.



Nachtfahrverbot hätte helfen können

Nach mehrmonatiger Wohnungssuche beginnt nun am 1. September ein neuer Mietvertrag. Die Familie zieht an den Staberg. „Finanziell stellen wir uns damit nicht besser – wir zahlen rund 600 Euro mehr – und ganz wird uns die Lennestraße auch nicht erspart bleiben, immerhin hat Henry dort auch weiterhin seinen Kita-Platz“, sagt Jost. Doch das sei es ihnen wert.

Auf die Frage, was sie zum Bleiben hätte bewegen können, weiß er sofort eine Antwort: „Nachtfahrverbote würden schon viel helfen.“ Etwas zögerlicher legt er nach: „Etwas mehr Initiative vonseiten der Politik wäre auch wünschenswert. Dass jetzt wir Bürger Lösungen für die ganzen Probleme finden sollen, ist ja schön und gut.“ Es werfe jedoch auch die Frage auf, wer dies in den vergangenen Monaten bisher versäumt habe.

„Mir war es wichtig, das Thema Kinder an der Lennestraße zu adressieren“, beendet Jost seine Ausführungen im LN-Gespräch. „Denn ich kenne viele Familien, gerade auch mit jüngeren Kindern, die ebenfalls unter der Situation hier leiden – sich aber vielleicht einen Umzug nicht so einfach leisten können.“



Anmerkung

Sind Sie Anwohner der Lennestraße und wollen uns Ihre Geschichte erzählen? Dann melden Sie sich unter ln@mzv.net oder der Telefonnummer 02 35 1 / 158 289.