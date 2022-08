A45-Umleitung: Diese neue Idee soll für Entlastung und mehr Sicherheit sorgen

Von: Thomas Machatzke

Dass sich zwei Lkw auf engen Teilen der Umleitungsstrecke begegnen – dies würde eine Einbahnstraßenregelung in weiten Teilen ausschließen. © Cedric Nougrigat

Könnte ein Einbahnstraßenverkehr auf den Umleitungsstrecken für einen besseren Verkehrsfluss sorgen? Die Idee des Chef des Lüdenscheider Traditionsunternehmens Kämper wird nun in Berlin diskutiert.

Lüdenscheid – Ideen gibt es viele, wie man dem Verkehrschaos in Lüdenscheid Herr werden könnte. Der große Wurf ist bisher noch nicht dabei gewesen. Das Nachjustieren an Ampelanlagen hat allenfalls ein wenig Linderung gebracht.



Fernab der ganz großen Lösung, den Transitverkehr per Verbot aus dem Lüdenscheider Stadtverkehr zu verbannen, haben Thomas Müchler und seine Söhne Yanik und Sven am Mittwoch ihren Ansatz vorgestellt. Ihre Firma, das Lüdenscheider Traditionsunternehmer Kämper, sitzt in direkter Nachbarschaft der Kreuzung Altenaer Straße/Im Grund. Hier bekommt man täglich hautnah mit, wie sich die Lkw um die enge Kurve quälen – in einem Tempo, das den Verkehr letztlich auf der Altenaer Straße bis auf die Lennestraße zurückstaut.



Am Mittwoch besuchte der CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Müller gemeinsam mit dem Bürgerbeauftragten, Lüdenscheider Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (SPD) die Firma und hörte sich die Ideen an. Die hatte Thomas Müchler auch schon einmal im Rahmen einer Zusammenkunft des Arbeitgeberverbands vorgestellt. Seinerzeit hatte Sebastian Wagemeyer auch zugehört und die Ideen mitgenommen, doch danach hatte Thomas Müchler nie eine Antwort erhalten.



Wenn man es so verstehen will, ist die Idee in Kommunikationsbelangen bisher eine Einbahnstraße gewesen. Das ist ärgerlich, passt aber irgendwie, denn die Idee Müchlers ist die Idee eines Einbahnstraßenverkehrs auf den Umleitungsstrecken: Die Autokarawane, die sich von Mitte nach Nord durch die Stadt schlengelt, sollte dies auf der Lennestraße, der Altenaer Straße und der Straße Im Grund tun. Der Verkehr von Nord nach Mitte könnte analog die Heedfelder Landstraße bis zum Kreishaus nehmen und dann über die Rahmedestraße weitergeleitet werden auf die Lennestraße.



Eine Idee, die mehrere Vorteile hätte. „In Teilen ist so ein Einbahnstraßen-Konzept ja schon an den Wochenenden umgesetzt worden, wenn auf der Altenaer Straße die Sanierungsarbeiten stattgefunden haben“, sagt Yanik Müchler, „auf den Umleitungsstrecken hätte gerade die Lkw deutlich mehr Platz und müssten zum Beispiel nicht mehr so vorsichtig in Schrittgeschwindigkeit um die Kurve am Grund fahren. Und man hätte vielleicht sogar noch Platz, auf diesen Strecken dann Streifen für die Radfahrer einzurichten – wir stellen auch bei uns im Unternehmen fest, dass vermehrt das Rad genutzt wird. Aber wenn man diesen Verkehr sieht, macht man sich dann schon Sorgen.“



Aus dem Gespräch am Mittwoch sind Thomas und Yanik Müchler am Mittwoch mit einem guten Gefühl gegangen, weil die Gäste versprochen haben, dass diese Idee nun direkt in den Verkehrsausschuss in Berlin getragen werden soll. Der tagte am Freitag, vielleicht gibt es schon in der nächsten Woche eine Rückmeldung. „Die Antwort kann ja auch sein, dass es aus diesem oder jenem Grund keinen Sinn macht oder nicht umsetzbar ist“, sagt Yanik Müchler, „wir sind Spezialisten für Drahtbiegeteile und nicht für Verkehrskonzepte. Aber die Hauptsache ist doch, dass man überhaupt eine Antwort bekommt. Dass es eine Rückmeldung gibt, dass Experten die Idee geprüft haben.“



Einmal im Monat statt dreimal pro Woche nach Lüdenscheid

Die Firma Kämper hat in Folge der A45-Sperrung und der Umleitungsproblematik zuletzt vier Mitarbeiter verloren. Darunter Mitarbeiter, die es leid waren und aus Lüdenscheid weggezogen sind. „Mein Vater wohnt in Heedfeld und ist früher dreimal in der Woche nach Lüdenscheid gefahren, um Besorgungen zu machen“, sagt Yanik Müchler, „heute fährt er noch einmal im Monat. Unsere Motivation bei der Idee ist doch, dass wir etwas für Lüdenscheid tun wollen, dass wieder Leben mehr Leben in die Stadt kommt.“



Und so hofft auch Yanik Müchler wie sein Vater nun, dass es zumindest eine Rückmeldung gibt, ob diese Idee wirklich Potenzial hat, der Stadt, seinen Bürgern und auch den Unternehmen und ihren Zulieferern an den Umleitungsstrecken zu helfen, den Verkehr in bessere Bahnen zu lenken – quasi einmal im Kreisverkehr rund um die Umleitung herum.