 A45-Umleitung: Alleinerziehende Mutter ist zum Bleiben gezwungen

Christin Geilhausen und ihr achtjähriger Sohn Antonio blicken aus dem Fenster auf die Lennestraße.

Wie so viele Anwohner der Lennestraße leidet auch Christin Geilhausen unter der aktuellen Verkehrsbelastung auf der Umleitungsstrecke. Die alleinerziehende Mutter möchte gerne weg - auch dem Kind zuliebe. Doch kann sie sich einen Umzug schlicht nicht leisten und finanzielle Hilfe ist schwer zu bekommen.

Lüdenscheid – Christin Geilhausen wohnt seit mittlerweile zwei Jahren an der Lennestraße und leidet damit seit Dezember unter den bekannten – dadurch aber nicht besser erträglichen – Problemen von den Anwohnern der nun so stark frequentierten Straße: Lärmbedingter Schlafmangel, fehlende Lüftungsmöglichkeiten und wortwörtliche Kopfschmerzen bei jedem Gang über den Bürgersteig wurden zum ständigen Begleiter.

Die alleinerziehende Mutter hat unsere Berichterstattung über eine junge Familie gelesen, die nun die Reißleine zieht und der Umleitungsstrecke den Rücken kehrt. Neidvoll blickt sie auf ihre Nachbarn, denn Geilhausen treiben ähnliche Sorgen beim Thema Kindeswohl um. Doch kann sie sich, anders als die Protagonisten unseres damaligen Artikels, einen sofortigen Auszug nicht leisten. Und so, da ist die Lüdenscheiderin sich sicher, könnte es gerade an der Lennestraße vielen Anwohnern ergehen.

„Ich würde gerne von hier wegziehen“, beteuert Geilhausen, „mein Sohn ist Autist und leidet merklich unter dem konstant hohen Lärmpegel – er verbindet Straßen mittlerweile automatisch mit Stress und Hektik.“ Doch den ersehnten Tapetenwechsel kann sich die alleinerziehende Mutter schlicht nicht leisten: „Ich habe meine Berufstätigkeit nach der Geburt meines Sohnes unterbrochen und beziehe entsprechend Arbeitslosengeld.“

Seit Juli arbeitet die gelernte Altenpflegerin wieder und verdient in Teilzeit rund 900 Euro netto. Damit entfällt ihr Anspruch auf das Arbeitslosengeld, zukünftig wird Geilhausen dafür Wohngeld beziehen.

Aber darum geht es der Lüdenscheiderin nicht: „Als Empfänger von Arbeitslosengeld unterstützt einen das Jobcenter unter bestimmten Bedingungen bei einem Umzug – etwa bei drastischen Veränderungen der Lebenssituation.“ Doch als eine solche gelte die Verkehrsbelastung auf der Lennestraße nicht.

„Ich glaube, dass viel mehr Anwohner umziehen würden, wenn sie dabei unterstützt würden. Denn die Zustände hier vor Ort sind eine Zumutung“, sagt Geilhausen und bezieht sich auf die LN-Bestandsaufnahme an der Lennestraße Anfang August, bei der wir keinen Mieterschwund feststellen konnten. Denn häufig seien die Mieter in den vergleichsweise günstigen Wohnungen an der Lennestraße auf Unterstützung dieser Art angewiesen, wenn sie einen solchen Schritt gehen wollen.

„Ich zahle hier 455 Euro Warmmiete – das sucht man für drei Zimmer in Lüdenscheid andernorts vergeblich“, sagt Geilhausen und blickt auf mittlerweile sechs Monate der erfolglosen Wohnungssuche zurück.

Mietobergrenze zu niedrig

Das bringt sie auch schon zu ihrem nächsten Punkt: „Doch selbst wenn man die Umzugshilfe bekommt bringt einem das – zumindest in Lüdenscheid – auch wenig. Denn bei zwei Personen darf die Miete für die neue Wohnung maximal bei 440 Euro brutto kalt liegen“, sagt Geilhausen, der die Umzugshilfe zwar nicht wegen ihres Wohnortes, aber sehr wohl aufgrund der Einschränkungen ihres Sohnes zusteht.

Bei einer Dreizimmerwohnung, wie die junge Mutter sie für sich und ihren achtjährigen Sohn braucht, sei dies nicht realistisch. „Abgesehen von der Lennestraße liegen die Mieten meist jenseits der 500 Euro. Man muss schon echt Glück haben, um in dem vorgegebenen Rahmen etwas finden zu können.“

Da Geilhausen dieses bisher verwehrt blieb, möchte sie nun einen anderen Weg gehen. Spätestens in anderthalb Jahren möchte auch sie der Lennestraße den Rücken kehren: „Ich beginne bald eine Fortbildung und verdiene danach hoffentlich genug, um mir den Umzug finanzieren zu können.“ Damit wäre sie immer noch deutlich schneller als die kolportierten fünf Jahre bis zum Brückenneubau.



Zusammengefasst plädiert Geilhausen somit dafür, die aktuellen Umstände an der Lennestraße als ausreichende Begründung für einen bezuschussten Umzug zu akzeptieren und gleichzeitig die Mietobergrenze dabei der aktuellen Situation auf dem Wohnungsmarkt anzupassen. „Nicht jeder an der Lennestraße kann sich einen Umzug leisten, aber wir alle leiden gleichermaßen unter den aktuellen Zuständen“, fasst es die Lüdenscheiderin zusammen.

Die obligatorische Frage nach Verbesserungsvorschlägen für die Situation der Anwohner beantwortet auch sie mit dem bereits vielfach vorgeschlagenen Nachtfahrverbot. „Die Nacht von Samstag auf Sonntag ist jedes Mal das Highlight der Woche. Ohne Lkw fühlt es sich schon fast wie Urlaub an“, unterstreicht Geilhausen diese Forderung.

Stellungnahme vom Jobcenter

Auf Anfrage unserer Zeitung bezog Jobcenter-Sprecherin Karolin Kötzsch Stellung zu Geilhausens Kritik. „Umzugsgründe werden immer individuell und nach den vorliegenden rechtlichen Vorgaben geprüft“, erklärt sie. Allein die derzeitige Verkehrslage an der Lennestraße als triftigen Umzugsgrund zu berücksichtigen, sei daher tatsächlich schwierig, insbesondere wenn die Wohnung vom Mietpreis und der Größe her angemessen ist.

In Bezug auf die Obergrenze bei der Bruttokaltmiete erklärt Kötzsch: „Für 440,70 Euro eine passende Wohnung für zwei Personen in Lüdenscheid zu finden, gestaltet sich schwierig, müssen wir einräumen. Deshalb prüfen unsere Mitarbeitenden dabei ebenfalls individuell, ob unter bestimmten Voraussetzungen Einzelfallentscheidungen zu Gunsten der Kundinnen und Kunden zu treffen sind.“

Laut den Aussagen der Pressesprecherin könnte sich für Anwohner in Geilhausens Situation der Gang zum Jobcenter somit dennoch lohnen, auch wenn sie ihr Wohnort nicht pauschal für einen bezuschussten Umzug qualifiziert, die Wohnungssuche mit begrenztem Budget aussichtslos erscheint und es der jungen Mutter letztlich auch nicht geholfen hat.