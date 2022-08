A45-Umleitung: Absage an Lkw-Nachtfahrverbot - Kommt jetzt Tempo 30?

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Cornelius Popovici

Nach aktuell geltenden Gesetzen ist der Erlass eines Nachtfahrverbotes für Lastwagen in Lüdenscheid nicht möglich. So lautet, zusammengefasst, die Antwort auf einen entsprechenden Antrag, den die Fraktion Die Linke im Bau- und Verkehrsausschuss gestellt hat.

Lüdenscheid - Doch mit der Auskunft aus dem Rathaus zeigte sich Linken-Sprecher Jupp Filippek bei der Sitzung am Mittwochabend „nicht zufrieden“. Bei den Äußerungen der Verwaltung handele es sich um „juristische Spitzfindigkeiten“. Filippek weiter: „Die Glaubwürdigkeit der Politik leidet. Die Nerven in der Bevölkerung liegen blank. Die Menschen brauchen dringend ein Nachtfahrverbot! Die technischen Voraussetzungen sind vorhanden.“

Fachbereichsleiter Martin Bärwolf verwies abermals auf Zuständigkeiten. „Die Stadt Lüdenscheid kann nur auf Basis der vorliegenden Rechtsgrundlagen agieren.“ Beschränkungen für den Schwerlastverkehr auf Bedarfsumleitungen seien laut Auffassung der Autobahn GmbH und des Landesbetriebs Straßen.NRW „rechtlich nicht zulässig“. Ein Nachtfahrverbot „ist von uns nicht umzusetzen“.



Deutliche Kritik zum wiederholten Vorstoß der Linken-Fraktion kam vom SPD-Politiker Gordan Dudas. „Ein Antrag wird nicht dadurch besser, dass man ihn 20mal stellt.“

Die Anwohner an Straßen, die nach der Autobahnsperrung als Bedarfsumleitungen fungieren, dürfen hoffen: Die Stadt will prüfen, ob und ab wann an diesen besonders belasteten Strecken ein Tempo-30-Limit angeordnet werden kann. Die Initiative geht auf einen Antrag der Fraktion der Linken im Bau- und Verkehrsausschuss zurück.



Bisher hatten die Autobahn GmbH und der Landesbetrieb Straßen.NRW nach Auskunft des städtischen Planungschefs Martin Bärwolf die Auffassung vertreten, „dass die Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsbeschränkung nicht erfüllt sind“. Doch vor dem Hintergrund der dauerhaften Belastung auf der Umleitungsstrecke werde „eine Prüfung und Neubewertung der Situation angestoßen“.



Ursprünglich hatte die Linke ein Tempolimit für die Lennestraße und die Straße Im Grund angeregt. Nach einem Vorschlag des SPD-Ratsherrn Gordan Dudas kommen nun auch die Altenaer Straße sowie die Volmestraße für eine Geschwindigkeitsbegrenzung in Betracht.



CDU-Sprecher Ralf Schwarzkopf unterstützt die Initiative mit seinem Antrag. „Wir brauchen ein Tempolimit überall dort, wo Menschen an den Ausweichstrecken wohnen.“ Der Druck auf die Straßenbaulastträger müsse aufrecht erhalten werden.