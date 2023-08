A45-Talbrücke Rahmede: „Sperrung war alternativlos“

Von: Thomas Machatzke

Ein Bild vom 9. Dezember 2021: Unter anderem mit dem Magnetpulververfahren führten die externen Prüfer seinerzeit die objektbezogene Schadensanalyse durch © Cedric Nougrigat

Was geschah im Dezember 2021 und im Januar 2022 rund um die erst vorläufige und dann endgültige Sperrung der inzwischen gesprengten Talbrücke Rahmede? Die Autobahn GmbH hat eine Anfrage beantwortet.

Lüdenscheid – Der Lüdenscheider Unternehmer Axel Turck hatte am 2. August Einsicht ins Bauwerkbuch der Talbrücke und weitere Unterlagen nehmen dürfen und berichtete im Nachgang von einer objektbezogenen Schadensanalyse (OSA), die am 23. Dezember 2021, also wenige Wochen nach der Sperrung der Brücke, durch einen externen Prüfer stattgefunden hatte. Diese OSA hatte einige Fragen aufgeworfen.

Zum einen hatte Turck festgestellt, dass die Ergebnisse der Laserscan-Untersuchungen, die von der Autobahn GmbH als Grund für die Sperrung am 2. Dezember herangezogen worden waren, in der objektbezogenen Schadensanalyse vom 23. Dezember gar keine Rolle gespielt hatten.

Zum anderen hatte die OSA Empfehlungen dafür gegeben, wie mit der bestehenden Brücke weiter verfahren werden solle: „Im Zuge der Instandhaltung sollte auch die Brückenentwässerung überprüft und erneuert werden“, hatte es geheißen. So hatte die OSA eigentlich die endgültige Sperrung nicht nahegelegt.

Nach einer Besprechung der externen Prüfer mit der Autobahn GmbH vom 6. Januar war die Brücke dann am 7. Januar aber doch endgültig gesperrt worden. Die Autobahn GmbH hat nun in diesem Sachkontext Stellung bezogen und die Fragen der Redaktion beantwortet. Die Botschaft: Die Sperrung der Talbrücke Rahmede war seinerzeit trotz der OSA-Anregungen alternativlos.



War die Laserscan-Untersuchung bei der Talbrücke Rahmede Bestandteil der OSA am 23. Dezember 2021 (nach DIN 1076)? Wenn nein, warum nicht?

Die Laserscan-Untersuchungen haben vor dem 23. Dezember 2021 stattgefunden, weitere folgten parallel zur Schadensanalyse vom 23. Dezember 2021.

In welchem rechtlichen Rahmen wurde die zusätzliche Laserscan-Untersuchung beauftragt, wenn nicht als OSA nach DIN 1076?

Die DIN 1076 bezieht sich auf Bauwerksprüfungen. Bei unklaren Schadensbildern können über die Bauwerksprüfung hinausgehende, detaillierte objektbezogene Schadensanalysen erforderlich werden, um einerseits zu einer genaueren Beurteilung von Schadensausmaß und Schadensursache sowie zu einer sicheren Schadensbewertung zu gelangen und andererseits geeignete Erhaltungsmaßnahmen festlegen zu können. Die Laserscan-Untersuchung diente aus fachlicher Sicht dazu, Erkenntnisse über die Bauwerksprüfung hinaus zu der Brücke zu erhalten.

Der Bericht der OSA vom 23. Dezember 2021 gibt keinen konkreten Hinweis auf die Notwendigkeit einer Sperrung des Bauwerks, stattdessen werden weitere Untersuchungen und Instandhaltungen angemahnt, die aber nicht mehr durchgeführt wurden. Wieso wurden die Empfehlungen des OSA-Berichts vom 23. Dezember 2021 nicht befolgt?

Ab Dezember 2021 wurden nicht nur unterschiedliche Untersuchungen zum Zustand der Brücke durchgeführt, sondern es wurde auch eine Notverstärkung der Beulfelder an der Brücke getestet. Die Summe der Ergebnisse hat zusammen mit dem Wissen um die grundsätzlichen Defizite der ursprünglichen Statik zur Erkenntnis geführt, dass die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist und auch nicht wiederhergestellt werden kann. Die Sperrung im Januar war darum unausweichlich. Angesichts der Vielzahl der Schäden war eine Sanierung der Brücke zeitlich und technisch nicht darstellbar. Damit waren Sperrung der Autobahn und ein schneller Neubau der Brücke alternativlos.

In dem Bericht ist die Rede davon, dass die Wandstärkenabnahme auf Korrosion zurückzuführen ist. Zudem heißt es, dass das Bauwerk bereichsweise durch die defekte Brückenentwässerung auf der Ostseite durch Korrosion geschwächt wurde. Die Entwässerung wurde zuletzt 1995 instandgesetzt. Ist der Zustand der Talbrücke Rahmede zum Zeitpunkt der Sperrung am 2. Dezember 2021 aus Sicht der Autobahn GmbH des Bundes auf Unterlassen notwendiger Reparaturen bekannter Fehler/Schäden in der Vergangenheit zurückzuführen?

Nach den uns vorliegenden Unterlagen ist die Brücke in den vorgeschriebenen Zyklen geprüft worden. Die Standsicherheit ist dabei nicht in Frage gestellt worden.

Wenn ja, welche Erkenntnisse hat die Autobahn GmbH des Bundes darüber, warum die Schäden nicht beseitigt wurden?

Nach den uns vorliegenden Unterlagen ist die Brücke in den vorgeschriebenen Zyklen geprüft worden. Die Standsicherheit ist dabei nicht in Frage gestellt worden.