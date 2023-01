A45-Sperrung

Der Privatsender Servus TV hat in einem langen Beitrag über die A45-Talbrücke Rahmede berichtet. Bürgermeister Sebastian Wagemeyer sparte bei seinen Forderungen für Lüdenscheid das drängendste Thema aus.

Lüdenscheid – Kürzlich hatte die Zeitung „Liberation“ aus Frankreich im Rathaus in Lüdenscheid (NRW) angeklopft, nun der Privatsender Servus TV: Lüdenscheid ist in aller Munde. Die A45-Talbrücke Rahmede ist zum Symbol für die Versäumnisse in Sachen Infrastruktur im Land geworden. Und damit ist Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer ein gefragter Gesprächspartner allerorten.

Autobahn A45 Länge 257 km Bundesländer NRW, Hessen, Bayern

A45: Gesperrte Brücke bei Lüdenscheid Thema im TV

Servus TV jedenfalls sendete fast elf Minuten zu diesem Thema und interviewte Wagemeyer nicht nur im Filmbeitrag. Der Sender schaltete ihn dann auch noch live im Studio der Nachrichtensendung zu. Nun ist diese Nachrichtensendung nicht das heute journal, aber Chance ist Chance.

Der Bürgermeister durfte seinen Blick auf die Brückenfragen darlegen. So wie vorher im Film auch Dietmar Kritzler, der an der Bedarfsumleitung wohnt, Yannik Müchler, der mit der Firma Kämper an der Bedarfsumleitung kämpft, und Axel Turck, der von seinen Einblicken ins Brückenbuch berichten durfte.



Elf-Minuten-Beitrag zur A45-Talbrücke Rahmede bei Servus TV

Wagemeyer jedenfalls bekam die Frage gestellt: „Was kann denn der Bund auf die Schnelle tun, um Lüdenscheid zu helfen?“ Und der Bürgermeister dachte kurz nach und sprach dann vom Wunsch einer schnellstmöglichen Sprengung als „psychologisches Momentum“ und eines schnellen Neubaus, um danach die Bauarbeiten unter der Brücke zu loben und die Schwierigkeiten von Planungsverfahren zu betonen.

Wagemeyer sagte auch noch – es ging um die Talbrücke Rahmede und die vielen anderen: Blaupause. Sachlich, ruhig, eloquent. Auf dem Bildschirm stand „Brücken-Skandal: Lüdenscheid erstickt im Stau“, doch skandalisiert wurde in diesen Minuten nichts. Dann war das Interview bald vorbei, das Brückenthema platziert. Aber die Chance, die Forderung eines Lkw-Durchfahrtsverbots im ganz weiträumigen Stil im TV prominent zu platzieren, die hatte Wagemeyer verstreichen lassen.

Darauf hatte man bereits bis Ende des Jahres gehofft, nun ist es offiziell: Der Neubau der Talbrücke Rahmede ist ein „Fall unwesentlicher Bedeutung“. Damit ist kein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die Autobahn GmbH stellt fest, dass ein wichtiges Etappenziel erreicht ist.