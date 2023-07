A45-Talbrücke Rahmede: Happy End für geschützte Tiere

Von: Jan Schmitz

Die „Geier“ fliegen, die Haselmäuse sind in luxuriöse „Neubauten“ umgezogen, und auch die Fledermäuse gewöhnen sich langsam an ein Leben ohne die Talbrücke Rahmede, die Anfang Mai gesprengt wurde.

Lüdenscheid – „Alle Ersatzquartiere werden angenommen“, berichtete Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Autobahn Westfalen bei der Vorstellung der Pläne für die neue Talbrücke Rahmede. Dennoch ist der Naturschutz-Auftrag damit nicht abgeschlossen. Auch während des Neubaus wird es eine enge Umweltbaubegleitung durch Experten der Autobahn GmbH geben, zudem wird die Untere Naturschutzbehörde beim Märkischen Kreis die Baumaßnahmen im Blick haben.

Zwei Fledermaustürme wurden im Umfeld der Talbrücke Rahmede gebaut. Inzwischen fliegen dort Fledermäuse ein. © Cornelius Popovici

Zur Erinnerung: Die aufwendigen Artenschutzmaßnahmen im Vorfeld der Brückensprengung waren Voraussetzung, um für den Ersatzneubau überhaupt Baurecht als Fall unwesentlicher Bedeutung zu erlangen. Dabei musste die Autobahn GmbH belegen, dass sie Eingriffe in die Natur beim Abriss und Neubau der Talbrücke durch geeignete Ersatzmaßnahmen „heilt“. Für mehrere Fledermausarten, die Haselmaus und den Wanderfalken – allesamt streng geschützte Arten – war die marode Brücke über die Jahre zum Lebensraum geworden. Dies führte unter anderem dazu, dass während des Winterschlafs der Haselmaus keine Erdarbeiten im Umfeld der Brücke durchgeführt werden durften.

Für Fledermäuse wurden für einen sechsstelligen Betrag unter anderem zwei Pfeilerattrappen in der näheren Umgebung der Brücke gebaut, die inzwischen auch von den nächtlichen Jägern angenommen werden. Um die Haselmäuse sanft aus ihrem angestammten Habitat zu entnehmen, wurden in diesem Jahr rund um die Brücke Dutzende Kobel aufgehängt. Mit Erfolg. „Bislang konnten 20 Haselmäuse angetroffen und umgesiedelt werden“, erklärte Susanne Schlenga, Sprecherin der Autobahn Westfalen, auf Anfrage. Die Kobel hängen unweit des Baufelds auch weiterhin im Gebüsch und werden regelmäßig kontrolliert. Noch immer werden vereinzelt Tiere angetroffen.

Die zwei Wanderfalken-Küken wurden kurz vor der Sprengung gerettet. Sie sind inzwischen flügge. © Archiv

Komplizierter war die Umsiedlung der Wanderfalken. Trotz aller Vergrämungsmaßnahmen hatte ein Wanderfalken-Paar an der Talbrücke Rahmede gebrütet. Industriekletterer entnahmen am Wochenende vor der Sprengung die zwei Küken aus dem Nest. Naturschützer brachten sie anschließend ins Ruhrgebiet, wo sie in zwei Nester von Falken-„Adoptiveltern“ gesetzt wurden. Der Bruterfolg gibt ihnen Recht. „Die Wanderfalken-Küken sind inzwischen flügge“, teilte Autobahn-Direktorin Sauerwein-Braksiek mit. Sogar die Geschichte von den bei der Rettungsaktion zufällig gefundenen zwei Turmfalken-Eier hat ein Happy End. In einer Aufzuchtstation schlüpften aus den Eiern tatsächlich zwei Turmfalken-Küken, die inzwischen ebenfalls abgehoben sind.