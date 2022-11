A45-Talbrücke Rahmede: Frist endet - Baufirmen fürchten großes Risiko

Von: Jan Schmitz

Teilen

Wenn auf etwas Verlass ist, dann dass Autobahn GmbH und Bundesverkehrsministerium die selbst kommunizierten Fristen bei der A45-Talbrücke Rahmede nicht einhalten.

Lüdenscheid – Die Uhr tickt unerbittlich. Bislang haben Autobahn GmbH und Bundesverkehrsministerium noch jede Frist gerissen, die sie sich im Zusammenhang mit der A45-Sperrung und der maroden Talbrücke Rahmede gesetzt hatten – sehr zum Ärger der Menschen vor Ort. Am Montag läuft nun das nächste Ultimatum ab.

Autobahn A45 Länge 257 km Bundesländer NRW, Hessen, Bayern

Die prominenteste Fehleinschätzung gehörte sicherlich Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der in Unkenntnis des Widerspruchsfristen im Vergaberecht im Frühjahr etwas voreilig eine Sprengung der Talbrücke noch für dieses Jahr angekündigte. Eine solche Aussage hätte man bei der Autobahn Westfalen aus guten Gründen nicht öffentlich getätigt, entsprechend überrascht war man in Hamm über den Vorstoß des Ministers. Neuer Termin nun: „Früh im Jahr 2023“.

Es geht aber auch anders herum. Stephan Krenz, Deutschland-Chef der Autobahn GmbH, kassierte das von Regionaldirektorin Elfriede Sauerwein-Braksiek im Verkehrsausschuss des Landtags genannte Fertigstellungsdatum für den ersten Bauabschnitt, 30. September 2026, und bezeichnete in einer Pressekonferenz nach dem Spitzentreffen am Dienstag eine solche Aussage zum jetzigen Zeitpunkt als „nicht redlich“. Krenz’ Worte fielen, während die Niederlassungsdirektorin daneben saß. So eine Maßregelung auf offener Bühne durch den Vorgesetzten dürfte auch für die verdiente Brückenbau-Ingenieurin eine neue Erfahrung gewesen sein.

Für die Sprengung der Brücke müssen die Bäume weichen. © Popovici, Cornelius

Am Montag gibt es nun die nächste Probe aufs Exempel. Dann läuft um 9.30 Uhr die Frist des Teilnahmewettbewerbs für den Neubau der Talbrücke Rahmede ab. Wie berichtet, hatte die Autobahn Westfalen am 20. Oktober das zweistufige Vergabeverfahren gestartet. Im ersten Schritt will der Bauherr so ein geeignetes Bauunternehmen finden und anschließend maximal drei Bewerber auffordern, ein Angebot für den Neubau abzugeben.

Wer dabei sein will, muss sich also bereits sehr früh erklären – und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem das komplexe Bauvorhaben noch gar nicht genehmigt ist. Das ist nach Informationen unserer Zeitung für potenziell geeignete Baufirmen ein Problem, denn gleichzeitig sieht das jetzige Verfahren eine Bonus/Malus-Regelung sowie einen festen Zeitkorridor für die Durchführung der Bauarbeiten (fünf Jahre) vor.

Sie sehen die Gefahr, dass weitere unverschuldete Verzögerungen zu ihren Lasten gehen und wollen sich wegen des finanziellen Risikos erst gar nicht bewerben. Die Autobahn Westfalen ließ eine Anfrage dazu zunächst unbeantwortet. Spätestens am Montag dürfte aber klar sein, wie viele Firmen die Talbrücke Rahmede bauen wollen. Sollte sich niemand bewerben, würde die Frist verlängert.