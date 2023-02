A45-Sperrung: WDR ändert Umgang mit Stau vor Lüdenscheid

Von: Jan Schmitz

Teilen

Seit Wochenbeginn ist der Dauerstau vor Lüdenscheid für den WDR ein Stau wie jeder andere. Das war nicht immer so.

Lüdenscheid – Nach mehr als einem Jahr rückt der Westdeutsche Rundfunk (WDR) von seiner rigorosen Haltung im Umgang mit dem Dauerstau auf der gesperrten A45 vor Lüdenscheid ab. Wie ein Sprecher auf erneute Anfrage unserer Zeitung sagte, werde in den Verkehrsnachrichten der eigenen Radio-Programme der „Stau auf der A45 nun genau so gewertet, wie jeder andere auch.“ Die Neuregelung gilt uneingeschränkt seit Wochenbeginn.

A45-Sperrung: WDR ändert Umgang mit Stau vor Lüdenscheid

Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, war es über viele Monate nicht. Bis zuletzt wurden Staus auf der A45 vor Lüdenscheid in den Verkehrsnachrichten anders behandelt als beispielsweise ein Stau zwischen Westhofener Kreuz und der Anschlussstelle Hagen-Süd. Grund waren WDR-interne Vorgaben zum Umgang mit der deutschlandweit einmaligen Sperrung der A45 bei Lüdenscheid.



Schon am 28. Dezember 2021 – knapp vier Wochen nach der Sperrung der A45 bei Lüdenscheid – hatte der WDR als wichtigster Staumelder des Landes entschieden, die Häufigkeit der Meldung drastisch zu reduzieren – unabhängig vom tatsächlichen Verkehrsgeschehen auf der A45. Als Grund nannte der Rundfunksender eine „gewisse Sättigung mit der Dauer-Information nach einer längeren Phase ununterbrochener Erwähnung“. Hörer hätten sich über die häufige Sperrungsmeldung beschwert.

Weil in der jeder Grünphase der Pförtnerampel nur ein Fahrzeug passieren darf, herrscht vor der Abfahrt Lüdenscheid-Nord fast immer Stau. © Cedric Nougrigat

In der Folge wurde die Sperrung nur noch „mindestens zweimal täglich im gesprochenen Verkehrshinweis“ im Radio genannt oder wenn der Zeitverlust vor und in Lüdenscheid „deutlich mehr als eine Stunde kostet“, so der WDR in einer Anfrage unserer Zeitung aus dem September 2022. In der Praxis bedeutete das: Lüdenscheid tauchte selbst beim größten Verkehrschaos und beim längsten Stau in den Verkehrsnachrichten des WDR nicht auf.



Nachdem an den Weihnachtsfeiertagen und zwischen den Jahren Verkehrsteilnehmer teils stundenlang im Stau auf der A45 vor Lüdenscheid standen, während im Radio die Moderatoren von freier Fahrt auf den NRW-Autobahnen sprachen, hakte unsere Zeitung Anfang diesen Jahres erneut nach und löste damit ein Umdenken in der Verkehrsredaktion aus. Eine Sprecherin sagte: „Wir arbeiten bereits an einer neuen technischen Lösung, um auch den Stau vor der Ableitung dauerhaft sichtbarer zu machen. Ab kommender Woche sollte die reine Staumeldung – abgekoppelt von der Sperrungsmeldung – auch wieder deutlich häufiger in den Durchsagen auftauchen.“

Tatsächlich wurde der Dauer-Stau auf der A45 zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord in den Tagen ab dem 9. Januar häufiger erwähnt. Allerdings nur vorübergehend, wie aufmerksame Radiohörer feststellten, die sich an unsere Zeitung wandten. „Leider hat sich an den Staunachrichten nichts geändert. Teilweise herrscht wieder ein Zeitverlust von 45 Minuten und weder Einslive noch WDR2 melden den Stau im Radio. Teilweise kam es auch vor, dass ‘Alles frei’ gemeldet wurde, obwohl ich selbst im langen Stau vor Lüdenscheid stand. Das ist ein No-Go“, schrieb ein Betroffener. Dann verschwanden auch die Meldungen über Stau und Zeitverlust auf der A45 bei Lüdenscheid von der WDR-Homepage.



Auf erneute Anfrage unserer Zeitung vor einigen Tagen räumte ein WDR-Sprecher Probleme bei der geplanten Umsetzung ein. „Es gab technische Hindernisse, die wir beseitigt haben. Der Stau auf der A45 wird nun so gewertet, wie jeder andere auch“, heißt es aus dem Funkhaus in Köln und weiter: „Konkret: Bedingt der Stau auf der A45 beispielsweise 15 Minuten Wartezeit, und es gibt nicht mehrere Staus mit längeren Verzögerungen in NRW, wird der Stau auf der A45 im Radio genannt.“ Und künftig immer auch auf der Verkehrshomepage des Senders.



Aufmerksame Radiohörer und Verkehrsteilnehmer werden die Veränderung in den Verkehrsnachrichten bemerkt haben. Seit Wochenbeginn ist der Stau vor Lüdenscheid in den WDR-Programmen dauerpräsent, verbunden mit dem Hinweis auf die überlasteten Ausweichstrecken rund um Lüdenscheid.