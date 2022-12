Lkw-Durchgangsverkehr: Kreis wehrt sich gegen Kritik des Bundes

Von: Frank Zacharias

Teilen

Unzumutbarer Lärm durch den Verkehr an der Bedarfsumleitung - ein Transitverbot für Lkw könnte Abhilfe schaffen. © Cornelius Popovici

Das Klima zwischen Bundesverkehrsministerium und Märkischem Kreis mag seit geraumer Zeit unterkühlt sein, für Frostbeulen im Kreishaus sorgte am Freitag jedoch Verkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Lüdenscheid - Mit einem Interview als Schneekanone schoss Wissing gen Lüdenscheid. Thema dabei: das angestrebte Durchfahrtsverbot für Lkw in Lüdenscheid. Im Visier: die Verantwortlichen im Kreishaus.

Wie schon Hendrik Wüst (CDU) gegenüber unserer Zeitung (Freitagsausgabe) kündigte auch Wissing in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe dieses Transitverbot an. Dieses Verbot sowie eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h seien gemeinsam mit der Stadt Lüdenscheid und dem Land Nordrhein-Westfalen abgestimmt worden.

Wissing will Kreis für Maßnahmen „gewinnen“

Verantwortlich dafür, dass die Maßnahmen noch nicht umgesetzt wurden, sei nun jedoch der Märkische Kreis, der, so Wissing wörtlich, für diese Vorschläge zur Entlastung der Menschen in Lüdenscheid „gewonnen“ werden müsse. „Dessen Zustimmung für die verkehrslenkenden Maßnahmen steht derzeit leider noch aus“, wird der Verkehrsminister im Interview der Westfalenpost Hagen zitiert.



Eine Aussage, die nach Informationen unserer Zeitung für massive Verärgerung im Kreishaus gesorgt hat. Diplomatischer klingt da die Stellungnahme von Kreis-Sprecher Alexander Bange, der in der Sache aber deutlich wird: „Der Märkische Kreis zeigt sich über die Aussage von Herrn Wissing verwundert“, so Bange.

Kreis kontert Wissing-Attacke

Die Kreisverwaltung arbeite gründlich und schnell – und müsse für eine Entlastung der Menschen in Lüdenscheid nicht extra „gewonnen“ werden. „Eine passgenaue, angemessene und rechtssichere Maßnahme zur Lösung des Problems begrüßt die Kreisverwaltung ausdrücklich“, erklärt der Kreis-Sprecher weiter.



Für die geforderte Anordnung des Kreises, die eine entsprechende Beschilderung für Lkw nach sich ziehen würde, fehlten aber noch Informationen und detaillierte Grundlagen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei offenbar die Stadt Lüdenscheid. Weil eine Sperrung Lüdenscheids für den Lkw-Transitverkehr auch die umliegenden Kommunen betreffen würde, habe die Kreisverwaltung die Bergstadt darum gebeten, sich mit betroffenen Städten und Gemeinden abzustimmen.

Ohne Stellungnahme der Stadt keine Anordnung des Kreises

Während Bund, Land und Stadt bereits seit längerer Zeit in direktem Austausch zu den Regelungen stünden, seien Kreisverwaltung und Kreispolizeibehörde erst in der vergangenen Woche an den Gesprächen beteiligt gewesen, betont Kreis-Sprecher Alexander Bange. Fest steht für ihn: Ohne die nötige „Schriftlage“ aus Lüdenscheid kann er keine Anordnung erteilen.

Denn: „Wie NRW-Verkehrsminister Krischer in der Sitzung des Verkehrsausschusses am Mittwoch betont hat, muss die Maßnahme rechtssicher und abgestimmt sein“, so Bange weiter. Und so prüfe die Kreisverwaltung nun nach geltendem Recht und werde „schnell entscheiden“. Von einer Verzögerung könne keine Rede sein.



Ab wann gilt das Verbot - und wie wird es umgesetzt?

So liegt der Ball nun also bei der Stadt Lüdenscheid. Sprecherin Marit Schulte bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung, dass die Verwaltung derzeit eine Begründung schreibe, die im Laufe der kommenden Woche der Kreisverwaltung zugestellt werden soll. Erst, nachdem dann auch die Bezirksregierung eingeschaltet worden sein wird, kann dann die Anordnung zum Transitverbot vonseiten des Kreises erfolgen. Wie genau diese Anordnung aber formuliert wird – das ist noch unklar.



Die Umleitung der Lastwagen bereits am Kreuz Olpe-Süd (aus Richtung Süden) beziehungsweise am Westhofener Kreuz (aus dem Norden) ist für die Autobahn GmbH nach jetzigem Stand keine Option. Und so läuft alles auf Umleitungen entlang der regionalen Routen (B54/B229) hinaus, die die Heedfelder Landstraße zwar entlasten, das Volmetal aber zusätzlich belasten würden.



Und: Wer würde das Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid kontrollieren können? Marcel Dilling, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde, weiß um die Zuständigkeit der Beamten, für die die gesperrte Rahmedetalbrücke kreisweit einen Einsatzschwerpunkt bilde. Aber auch andere Behörden, wie etwa die Stadt Lüdenscheid, säßen mit im Boot, um ein Transitverbot letztlich durchzusetzen. Denn: „Die Polizei kann nicht überall sein“, so Dilling. So lange keine Anordnung vorliege, rede man über „ungelegte Eier“.



Bleibt für die lärmgeplagten Lüdenscheider nun die Frage, wie lange das „Ei“ Transitverbot von den Behörden ausgebrütet wird.