Gefährliche A45-Umleitung: DHL-Bote stellt Paket zu - dann knallt es

Von: Jan Schmitz

Teilen

Seit der Verkehr der A45 über die Bedarfsumleitung geführt wird, ist die Zahl der Unfälle um 60 Prozent gestiegen. Diesmal traf es auch ein Post-Auto.

Lüdenscheid – Wie gefährlich die Verkehrssituation entlang der A45-Umleitungsstrecke ist, musste am Freitag ein 32-jähriger Bote der Deutschen Post/DHL am eigenen Leib erfahren. Der Lüdenscheider wollte am Vormittag Pakete an eine Adresse in der Straße Im Grund ausliefern. Dafür stellte er seinen Lieferwagen an der Straße ab, nur um kurz darauf – um 11.35 Uhr – durch einen lauten Knall aufgeschreckt zu werden. Als er daraufhin nachschaute, stellte er fest, dass der Außenspiegel durch ein unbekanntes Fahrzeug abgefahren worden war. Er erstattete Anzeige wegen Unfallflucht. Es entstand ein Schaden von 350 Euro.

Ein DHL-Mitarbeiter trägt ein Paket unter seinem Arm. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der A45-Umleitungsstrecke in Lüdenscheid – diesmal an der Kreuzung Lennestraße/Werdohler Straße. Wie die Polizei mitteilte, wartete eine 62-jährige Hyundai-Fahrerin am Freitag um 17.25 Uhr an dieser Kreuzung vor der roten Ampel. Als sie beim Umspringen der Lichtsignalanlage losfuhr, hörte die Lüdenscheiderin ein lautes Krachen. Offensichtlich war ihr Fahrzeug von einem Lkw angefahren worden. Gegenüber der Polizei gab sie an, den Fahrzeugführer des gelben Lkw auf den Unfall aufmerksam machen zu wollen. Dies gelang ihr jedoch nicht. Der Lkw fuhr in Richtung A45 in Fahrtrichtung Frankfurt davon.

Die Polizei bittet in beiden Fällen mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0 23 51 /9 09 90 zu melden.