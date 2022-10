A45-Sperrung: Tempo 30 auf Umleitung kommt näher - Logistikgipfel

Von: Thomas Machatzke

Gruppenbild vor dem Lüdenscheider Logistikgipfel: Sebastian Wagemeyer begrüßte am Dienstag die Vertreter der Logistikbranche im Rathaus. © Cornelius Popovici

Es war eine Art Gipfelgespräch der Logistikbranche in Lüdenscheid, dem aktuellen Zentrum des innerstädtischen Lkw-Wahnsinns in Deutschland.

Lüdenscheid – Am Dienstag traf sich Sebastian Wagemeyer mit Dr. Christoph Kösters, Geschäftsführer des Verbandes für Verkehrswirtschaft und Logistik NRW, VVWL- Stellvertreter Benedikt Althaus, Vertretern ortsansässiger Speditionen und drei Anwohnern von den A45-Umleitungsstrecken im Rathaus. Das Ziel des Gesprächs: Es sollten Lösungen gefunden werden, wie Lüdenscheid beim Schwerlastverkehr entlastet werden kann – mit sinnvollen Lösungen für die Logistikbranche.

Am Gespräch nahmen aus der Region Gudrun Winner Athens (Spedition Winner, Iserlohn), Lisa-Marie Sturm-Benkenstein (Lixfeld-Spedition, Lüdenscheid), Marc Krombach (Logistikdienstleister NBTK Ulbrich, Werdohl), Marc Simon (Cosi Stahllogistik, Hagen) und Christoph Heuel (Heuel Logistics, Meinerzhagen) teil.

„Es war ein gutes Gespräch, bei dem einige Punkte ausgearbeitet wurden – man hat gemeinsame Punkte gefunden, an denen man ansetzen kann“, stellte Mario Bredow, Leiter des Büros des Bürgerbeauftragten, fest, „in kleinerer Runde sollen diese Punkte nun noch verfeinert werden. Die Ergebnisse sollen in der nächsten Woche vorgestellt werden.“



Es war nicht das erste Gespräch mit dieser Zielrichtung in den vergangenen Tagen: Am Montag im Rat berichtete Bürgermeister Sebastian Wagemeyer bei seinem A45-Update von guten „internen Gesprächen mit kleinen Fachgruppen“ in den Ministerien von Bund und auch Land. Die jüngsten Gespräche seien am Freitag gelaufen.



„Ich erwarte zeitnah Ergebnisse“, stellte der Bürgermeister und Bürgerbeauftragte für den Brücken-Neubau fest, „sowohl für mögliche Tempo-30-Zonen als auch dafür, den Transitverkehr aus der Stadt zu verbannen.“ Es sei bei den Beteiligten die Erkenntnis gereift, dass man in diesem Bereich handeln müsse – zur Not auch mit Gesetzesänderungen. Genau die hatte Bundesverkehrsminister Wissing im Sommer bei seinem Lüdenscheid-Besuch noch als nicht zielführend eingestuft. Nun könnten sie doch eine Option sein. Die Lüdenscheider würden diese Kehrtwende im Denken des Ministeriums durchaus goutieren.