A45-Sperrung: Seherin zur neuen Brücke – „Nicht so lange wie der BER“

Von: Thilo Kortmann

Lilo von Kiesenwetter und ihre Tochter Marie Wirtz von Kiesenwetter. © Thilo Kortmann

Lilo von Kiesenwetter ist „Seherin“. Sie schaut in die Augen und so in die Zukunft. Zum 20. Mal ist sie in Lüdenscheid zu Gast.

Es ist Krisenzeit. Corona, Ukrainekrieg und die Sperrung der A45. Viele Fragen liegen den Menschen deshalb auf dem Herzen, das spürt man am Mittwochmorgen im Stern-Center am Zelt von Lilo von Kiesenwetter, eine der berühmtesten „Seherinnen“ des Landes.

Es ist viel los bei der Frau, die in die Zukunft schaut, indem sie in die Augen blickt und nicht in die Sterne. Um 10.45 Uhr sind bereits fast alle Termine für den Tag vergeben. Im Zehn-Minuten-Takt schaut sie in die Zukunft, drei Fragen dürfen gestellt werden. Für ein langes Interview ist nicht viel Zeit, deshalb direkt die allererste Frage, die den Lüdenscheidern so sehr unter den Fingernägeln brennt: „Wie lange dauert es denn bis zur neuen Brücke über dem Rahmedetal?“ Immerhin konnte sie ja auch schon dazu im Vorjahr treffend vorhersagen: „Es wird sich zum Jahresende hin etwas beruhigen.“

Die 68-Jährige lächelt, dann sagt sie: „Es wird nicht so lange dauern wie der BER, der Berliner Flughafen.“ Dann schiebt sie hinterher: „Du wolltest immer was mit Dokumentarfilmen machen. Und du hast eine sehr ehrgeizige Freundin.“ Zack, das ist auf den Punkt!



Seit 40 Jahren „Seherin“

Seit 40 Jahren schaut die gebürtige Kölnerin, und deshalb bezeichnet sie sich auch selber als rheinische Frohnatur, in die Zukunft, seit rund 20 Jahren kommt sie jedes Jahr – ohne Unterbrechung – ins Stern-Center. „Das Stern-Center ist das treueste Center von allen, auch die Lüdenscheider sind die treuesten Menschen. Viele der Lüdenscheider, die mich hier besuchen, kenne ich schon aus der Anfangszeit“, erklärt Lilo von Kiesenwetter.

Selbst während Corona sei sie zu Gast in der Bergstadt gewesen, da aber in einem Leerstand im Stern-Center mit Testen, Atemschutzmaske und zwei Meter Abstand. Beeinträchtigt im Sehen habe sie das nicht, sagt sie. „Ich schaue ja in die Augen.“ Was sie dann sehe, sei wie „eine Dia-Show, viele Fotos aneinandergereiht über das Leben desjenigen, der vor mir sitzt“, sagt sie, die auch in Promi-Kreisen berühmt für ihre Gabe ist.

Ihr Zelt hat Lilo von Kiesenwetter mal wieder im Stern-Center aufgeschlagen. © Thilo Kortmann

Normalerweise nimmt Lilo von Kiesenwetter 300 Euro für eine Stunde Ausblick auf die Zukunft. Nicht so im Stern-Center, dort bittet sie lediglich um eine Spende für das Tierheim Dornbusch. Bis Samstag, 4. Februar ist das Zelt der berühmten „Seherin“ noch aufgeschlagen, und zwar täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr